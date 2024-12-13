المجازر تتواصل في غزة.. عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء

غزة – “القدس العربي”:

استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وفاق السكان على سلسلة مجازر دامية، راح ضحيتها عشرات المواطنين، حيث شيعت جماهير غفيرة من وسط القطاع جثامين 36 شهيدا سقطوا في مجزرة مروعة استهدفت مربعا سكنيا، وسط حالة حزن شديدة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 مصابا، لافتا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44.875 شهيدا و106.454 مصابا منذ أكتوبر من العام الماضي.

وفي شمال قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة “أبو الجبين”، بجوار مستشفى كمال عدوان، وترافق ذلك مع استهداف كثيف للعديد من المنازل في محيط محطة أبو قمر في مخيم جباليا، وسقط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط عيادة “أبو شباك” شرقي المخيم.

كذلك استمر القصف الجوي والمدفعي للعديد من المربعات السكنية في مخيم جباليا، في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأطلقت الطائرات المسيرة والدبابات المتوغلة النار في عدة اتجاهات، كما هاجمت الأطراف الشرقية لبلدة جباليا، وعلى المناطق القريبة من أطراف مدينة غزة، وتحديدا الطرق التي حددتها قوات الاحتلال لنزوح السكان المحاصرين، وتعمدت نسف منازل جديدة.

وقد خلف الهجوم البري على شمال قطاع غزة، والمستمر منذ السادس من أكتوبر الماضي، أكثر من 4000 شهيد، ونحو 10,000 جريح، و1,750 معتقلًا.

وترافق ذلك مع استمرار القصف الجوي والمدفعي لأطراف حي الزيتون الشرقية والجنوبية، كما تعمدت استهداف أطراف حي الصبرة، وتحديدا المناطق القريبة من “محور نتساريم”.

ومع بزوغ شمس نهار الجمعة، ظهر حجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الجوية التي استهدفت المربع السكني في النصيرات، وقد فوجئ الفلسطينيون بمخيم اللاجئين وسط قطاع غزة، بمشاهد الدمار، وقد ظلت فرق الدفاع المدني تبحث حتى ظهر الجمعة عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت قوات الاحتلال عدة أحياء في مناطق التوغل البري، خاصة المناطق الشرقية والغربية، وقامت قوات الاحتلال بنسف مبان سكنية شرقي المدينة.

إلى ذلك فقد قامت قوات الاحتلال بإطلاق سراح دفعة من أسرى غزة، الذين اعتقلتهم خلال فترات الحرب، من مناطق عدة في القطاع، حيث جرت عملية إطلاق سراحهم من معبر كرم أبو سالم، الواقع على الحدود الشرقية لمدينة رفح، وكالعادة وصل الأسرى بحالة صحية صعبة، يعانون من الهزل جراء نقص الطعام، ومن آثار التعذيب الجسدي، وقد جرى إخضاعهم للفحوصات الطبية.