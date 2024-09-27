المجازر تتوالى.. سقوط عشرات الضحايا في غزة بينهم أسر أبيدت بالكامل

غزة – “القدس العربي”:

نفذت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية على قطاع غزة، استهدفت فيها كالعادة منازل مدنية وخيام نازحين، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، وذلك على وقع عمليات نسف المربعات السكنية في العديد من مناطق التوغل.

إبادة أسرة

وفي شمال القطاع، استمرت وتيرة الهجمات الدامية التي عادت إليها قوات الاحتلال منذ يومين، وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء مواطن وزوجته وطفليهما، وهما من ذوي الإعاقة، ما يعني شطب العائلة بالكامل من السجل المدني، في عملية تكررت مئات المرات منذ بدء الحرب.

إلى ذلك فقد تواصلت عمليات القصف المدفعي على المناطق الشرقية لبلدة جباليا والقريبة من الحدود، وعلى عدة مناطق في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

وفي مدينة غزة، استمرت هجمات الاحتلال العنيفة على العديد من مناطق التوغل البري شرق وجنوب المدينة.

وجاء ذلك في وقت شهدت فيه أطراف حي الصبرة الجنوبية قصفا مدفعيا، تخلله قيام قوات الاحتلال المتوغلة بنسف عدة منازل تقع في محيط الكلية الجامعية.

كما تعرض حي تل الهوا للقصف المدفعي، وسقطت عدة قذائف على أطراف الحي الجنوبية، في الوقت الذي أطلقت فيه الزوارق الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه سواحل مدينة غزة.

قصف خيام النازحين

أما في وسط قطاع غزة، فقد استمرت أيضا مجازر الاحتلال بوتيرة متصاعدة.

وجاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف تجاه المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وسقطت القذائف المدفعية على أطراف حيي الدعوة والمفتي ومحيط شركة الكهرباء، كما سمعت دوي انفجارات عالية في بلدتي الزهراء والمغراقة.

هجمات على الجنوب

أما في مدينة خان يونس، فقد واصلت قوات الاحتلال هجماتها على العديد من البلدات الواقعة شرق المدينة، وقصفت أكثر من مرة منازل وأراضي المواطنين في حي العمور، الواقع شرق بلدة الفخاري.

كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار صوب منازل وأراضي المواطنين في ذلك الحي.

وسجل سقوط عدد من القذائف المدفعية التي أطلقها جيش الاحتلال على بلدات خزاعة وبني سهيلا والقرارة وعبسان.

في الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال على مدينة رفح، التي تتواصل فيها عملية برية عسكرية كبيرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف مبان سكنية شرقي المدينة، إضافة إلى قصف مناطق أخرى تقع في حي الشابورة وسط رفح.