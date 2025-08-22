المجاعة: أطفال غزة يتمنّون الذهاب إلى الجنة!

أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا للمرة الأولى، أمس الجمعة، تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

بالتزامن مع البيان الأممي المشترك، أصدر «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية تقريرا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، وأن أكثر من نصف مليون شخص فيها يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت، وأن المجاعة ستنتشر في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) في نهاية الشهر الحالي.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن المجاعة في غزة هي «كارثة من صنع الإنسان»، و«يجب محاسبة المسؤول عنها»، أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأوضح أن ظهور المجاعة هو «نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية»، وأن الوفيات الناجمة عن التجويع «قد تمثل جريمة حرب».

مع إعلان المجاعة أمميا تصل الفظاعة الإسرائيلية (والعالمية) إلى حدود قصوى لم يكن العالم، على ما يبدو، يتخيلها، فهناك مجموعة بشريّة كبيرة موجودة على أرضها منذ آلاف السنين تتعرّض منذ 22 شهرا، لعملية إبادة منظمة بالقتل المباشر، والتجويع الممنهج، من قبل دولة جاءت غالبية مواطنيها من الخارج، وتعتبر القوة الرابعة عسكريا في العالم (كما أوضحت مقالة في صحيفة «هآرتس» مؤخرا) وهي فوق ذلك، مدعومة بشكل شبه مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجمل الدول الغربية.

كانت الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) في خان يونس أحدث ضحايا التجويع الإسرائيلي للفلسطينيين الذي تسبب في استشهاد 272 شخصا بينهم 113 طفلا، وفقا لآخر بيانات وزارة الصحة في غزة، وتناولت تقارير كثيرة أخبارا لأطفال في غزة يتضّورون جوعا ويتمنّون أن «يذهبوا إلى الجنة» حيث يمكن أن يأكلوا.

في تصريح سابق له، قال غوتيريش إن «الكلمات لا تطعم الأطفال» في غزة، والحال إن ما يسمعه سكان غزة من العالم حتى الآن، هي كلمات مهما ندّدت واستنكرت وأدانت فإنها لا تردّ غوائل المجاعة التي هندستها إسرائيل ضدهم. ما يمكن أن يردّ المجاعة ويهزّ إسرائيل هو تصرّف حاسم من قبله، ضمن الصلاحيات الموجودة لديه كأمين عام للأمم المتحدة.

ما يمكن أن يردّ المجاعة، فيما يتعلّق بحلفاء إسرائيل الغربيين، ليس التصريحات القوية، كما فعل وزير الخارجية البريطانية الذي قال إن ما يحدث هو «فضيحة أخلاقية»، ولكن الإجراءات القويّة في «مجلس الأمن»، وفي قضايا الاقتصاد والتسليح، وفي قيادة مبادرات عالمية، لأن هذه «الفضيحة» هي فضيحة الغرب أيضا.

ما يمكن أن يردّ المجاعة، على الصعيد العربي، هو أن تقوم الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بالتهديد بقطع تلك العلاقات، وأن تتحرّك الدول التي يفترض أن لها تأثيرا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن تقول إن للصبر حدودا، وأنها لا تقبل أن يجوّع الفلسطينيون حتى الموت.

التغوّل الإسرائيلي ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل هو إجرام مفتوح يهدد بالتوسع في كل الاتجاهات، وهو إشارة إلى بدء تفكك العالم الحديث الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت إسرائيل نفسها إحدى نتائجه.