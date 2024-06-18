المجاعة تتهدد غزة… وسوء التغذية يهدد حياة 3500 طفل

غزة-«القدس العربي»: بقت قوات الاحتلال على وتيرة هجماتها الدامية ضد غزة، حيث سقط عشرات الضحايا الجدد في غارات كان أشدها عنفا تلك التي استهدفت مخيم النصيرات، في وقت تقترب المجاعة أكثر من القطاع، حيث إن 3500 طفل بات يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية.

وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين 8 شهداء وعددا من الجرحى سقطوا خلال استهداف الطيران الحربي منزلا لعائلة الراعي، فيما سقط خمسة آخرون، عندما استهدفت طائرات الاحتلال مكانا تسكن فيه عائلة المدهون في المخيم، وهو عبارة عن أحد المحال التجارية، وقد لجأت إليه ليكون مكانا لإقامتها بعد النزوح.

وحسب شهود عيان فإن عددا من آليات الاحتلال توغل لمسافة قصيرة في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، من جهة بلدة المغراقة.

كذلك سقط عدد من الشهداء والمصابين في استهداف منزل لعائلة حرب في مخيم البريج.

وأسفر قصف عنيف أيضا عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء قصف استهدف مواطنين قرب منطقة وادي غزة.

وسقط أيضا شهيدان في قصف استهدف بلدة القرارة، الواقعة على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كذلك ذكر شهود عيان أن القصف استهدف المناطق الشرقية لبلدة جباليا، وأدى إلى تدمير العديد من الأراضي في تلك المنطقة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر ضد العائلات في القطاع غزة، ما أسفر عن 25 شهيداً و80 إصابة خلال 24 ساعة.

في الموازاة، تتجه غزة بشكل متسارع نحو “المجاعة”، حسب ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، موضحا أن هناك 3500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية.

ووفق المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية “يصران على إدخال 2,4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني”.

وأكد أن شبح المجاعة بات يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، لافتا إلى أن 3500 طفل بات يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.