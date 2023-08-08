المجالي: النشامى سيلعب ضد إسرائيل لو وقع معهم في كأس العالم

“القدس العربي”: أكد رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي أمجد المجالي، أن المنتخب الوطني سيلعب المباراة “لو فعليا تأهل “النشامى” لكأس العالم والكيان الصهيوني تأهل لكأس العالم وجئنا معهم بذات المجموعة”، لافتا إلى أنه ينظر للموضوع بقالب رياضي بحت، مع عدم وجود “أي مجال لشبهة تطبيع”.

وأوضح المجالي في تصريحات لبرنامج “الكابتن”: “هناك لاعب من فريق أهلي دبي من عرب 48″، مشيرا إلى أحقية التواجد الفلسطيني في الأرض المغتصبة، “وأغلبهم معهم جنسية وهذا فرض عليهم، يوجد لدينا نواب عرب ونفخر فيهم بالكنيست ويتم استقبالهم هنا استقبال الأبطال”.

وفي رد على سؤال بشأن إمكانية لعب المنتخب الأردني أمام المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم، قال المجالي: “بصراحة من المبادئ السامية للعبة كرة القدم أنها تُمارس من الجميع ولا ينظر بين أجناس ولا معتقدات”.

وأضاف المجالي: “بيننا سلام نعم لكن نحن غير مطبعين، ولنا الشرف أن كل الشعب الأردني ليس مطبع، وهذا شرف لنا، لكن بذات الوقت نحن في اتفاقية سلام … لكن أنا أقول سنلعب لأن هذه رياضة”.