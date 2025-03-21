المجر تأمل ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي محادثات السلام بشأن أوكرانيا 

أنقرة: قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الجمعة، إن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي ألا يعرقل المحادثات الروسية الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا “بسياساته المؤيدة للحرب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزير الخارجية المجري، مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة أنقرة.

وأشار سيارتو، إلى أن الأمل في السلام في أوكرانيا قائم الآن.

وهنأ نظيره التركي على جهوده الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضمان السلام.

وذكر سيارتو، أن تركيا وحدها كانت الناجحة في المحادثات بين الجانبين قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: “نتمنى وندعم نجاح المحادثات الروسية الأمريكية بكل السبل الممكنة”.

من ناحية أخرى، ذكر سيارتو أنه من غير الواقعي الحديث عن البنية الأمنية الأوروبية دون إشراك تركيا وروسيا.

وأوضح أن هناك بعض المتعصبين الأيديولوجيين في أوروبا الذين عبروا عن آراء معارضة بشأن هذه القضية، لكن هذه الآراء كانت مبنية على أسس ضعيفة.

وحول أمن الطاقة في بلاده، أكد سيارتو، أن أمن الطاقة من دون تركيا غير ممكن.

وأضاف: “نحن ممتنون لتركيا لأنها شريك موثوق به في أمن الطاقة بالمجر”.

وأردف أن مصالح المجر تتقاطع مع مصالح تركيا، وأن ذلك ينطبق على الأمن وأمن الطاقة.

وأوضح أن 7.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وصلت المجر عبر خط أنابيب “السيل التركي”، وأن العام الجاري تجاوز 20 مليون متر مكعب يوميا واردات الغاز الطبيعي.

وذكر سيارتو، أن بلاده بدأت مفاوضات مع شركة “بوتاش” التركية للطاقة من أجل شراء الغاز الطبيعي مباشرة من تركيا هذا العام.

(الأناضول)