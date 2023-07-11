المجر تحذو حذو تركيا وتؤيد طلب انضمام السويد لـ”الناتو”

بودابست : أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الثلاثاء أن بلاده تدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال سيارتو إن إنهاء عملية التصديق في البرلمان المجري على طلب انضمام السويد لعضوية الحلف “مسألة فنية” بحتة.

وكان الوزير سيارتو قال الأسبوع الماضي إن المجر ستدعم طلب السويد للانضمام للتحالف العسكري بمجرد أن تعطي تركيا إشارة على أنها مستعدة أيضا لذلك.

وقد أعطت تركيا الإشارة، رغم أن سيارتو لم يشر صراحة إلى ذلك في منشوره على فيسبوك لدى مغادرته بودابست للمشاركة في قمة الناتو التي تنطلق اليوم في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لمدة يومين.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن في فيلنيوس أمس الاثنين، أن أنقرة وافقت على تقديم طلب السويد للانضمام إلى عضوية الحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

وبحسب وكالة “ألأناضول” التركية، أشاد الإعلام السويدي بقرار أنقرة إحالة بروتوكول انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، إلى البرلمان التركي.

ووصفت صحيفة “Expressen” في عددها الصادر الثلاثاء، قرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو بـ”التاريخي”.

من جانبه، قال التلفزيون السويدي الرسمي “SVT”، إنه مع عضوية الناتو ستنتهي سياسة الحياد التي اتبعتها ستوكهولم لمدة 200 عام.

وذكرت القناة أن البرلمان التركي سينظر في ملف عضوية السويد خلال فترة قريبة جداً.

بدورها، نقلت صحيفة “Aftonbladet” الخبر إلى قرائها تحت عنوان “تركيا قالت نعم لعضوية السويد في الناتو”.

وأوضحت أن القرار التركي هذا، صدر بعد مفاوضات مطولة بين الأطراف المعنية.

أما صحيفة “Dagens Nyheter” فقالت إن تركيا ستصدّق على قرار انضمام السويد إلى الناتو.

وأمس الاثنين، أكد البيان الثلاثي لتركيا والسويد وحلف شمال الأطلسي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

(وكالات)