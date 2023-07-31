سياسة | دولي

المجر ترجئ التصديق مجددا على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو

منذ 21 دقيقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

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بودابست: قاطع نواب حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اجتماعا استثنائيا للبرلمان دعت إليه أحزاب المعارضة للتصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتم إرجاء الجلسة التشريعية اليوم الاثنين لعدم حضور أعضاء حزب فيدس الحاكم، الذي يمتلك أغلبية ثلثين في المجلس، الجلسة. وكان وزير مجلس الوزراء جيرجلي جولياس قد صرح للصحفيين الأسبوع الماضي أن البرلمان ربما يوافق على انضمام السويد إلى الحلف العسكري في الخريف.
يذكر أن المجر والسويد هما العضوان الوحيدان في حلف الناتو اللذان لم يصادقا بعد على انضمام السويد إلى التحالف العسكري، والتي تقدمت بطلب للانضمام إليه بسبب مخاوف أمنية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
(د ب أ)

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