المجر تشير إلى احتمال التأخر في التصديق على طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي

بودابست : قال رئيس البرلمان المجري المنتمي لتحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم لقناة (هير تي.في) التلفزيونية المحلية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن “من غير المؤكد” أن البلاد بحاجة إلى التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مما يشير إلى احتمال زيادة تأخير حدوث هذه العملية.

وعملية التصديق في برلمان المجر معلقة منذ يوليو تموز 2022 إذ عبرت بودابست عن مخاوفها بشأن انضمام السويد للحلف بسبب انتقادات السياسيين السويديين للمجر بأنها متراجعة ديمقراطيا. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.

(رويترز)