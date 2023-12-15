سياسة | دولي

المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو- (تغريدة)

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

بروكسل:  أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر الجمعة أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكتب أوربان على منصة إكس (تويتر سابقاً) “ملخّص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بوريل: تزايد الدول الأوروبية الداعمة لوقف إطلاق النار بغزة
منذ 13 ساعة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بإعادة توطين 61 ألف لاجئ في العامين المقبلين
منذ 14 ساعة
بوريل: الدمار في غزة أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية
11 - ديسمبر - 2023
إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات خاصة على حماس ومؤيديها
11 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية