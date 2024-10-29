المجلس الأعلى للإعلام يستدعي ممثل «قناة النهار» بعد «حلقة خادشة» لياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق

القاهرة – «القدس العربي»: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، استدعاء الممثل القانوني لـ «قناة النهار»، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت المجلس حول برنامج «شاي بالياسمين» وهو من تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسؤولية القانونية للمسؤولين في القناة، لعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.

يأتي ذلك بناءً على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى الحلقات، المسيئة للقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، وذلك حسب موقع «الدستور».

وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.

وكانت شبكة قنوات النهار أعلنت أمس عن اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوغر هدير عبد الرازق في برنامج «شاي بالياسمين»، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات، وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.

يذكر أن اسم البلوغر هدير عبد الرازق عاد لتصدر «الترند» من جديد بعد تسريب فيديو فاضح لها ظهرت فيه في وضع مخل بالآداب، وقامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من الموجودين فيه ومكان وتوقيت تصويره.

وفي تصريحات منسوبة لوالدتها قالت إن هدير عبد الرازق انهارت بعد معرفتها بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحاولت الانتحار، موضحة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو طــليق ابنتها وأنه التقط الفيديو دون علمها في الوقت الذي كانت فيه زوجته.

وكانت هدير عبد الرازق تصدرت «الترند» في مايو/أيار الماضي بعد إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء.