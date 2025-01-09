المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يوافق على تسجيل ثنائي برشلونة

إسطنبول: أعلن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، الأربعاء، موافقته رسميا على قيد داني أولمو وباو فيكتور، مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم الحالي، بشكل مؤقت، حتى يتم صدور قرار الاستئناف ضد رفض تسجيلهما.

وقال المجلس في بيان: “وافق المجلس الأعلى للرياضة اليوم الأربعاء، على الإجراء الاحترازي العاجل الذي طلبه نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور”.

وأضاف: “هذا الإجراء، وهو مؤقت بطبيعته حتى يتم حل الاستئناف المقدم من النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي، يعلق اتفاقية لجنة المراقبة لاتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، المؤرخة في 4 يناير/ كانون الثاني 2025 بخصوص إلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين أعلاه”.

وتابع: “وبالمثل، فإنها تحافظ على صلاحية هذه التراخيص حتى يتم حل هذا الاستئناف بشكل نهائي”.

واتخذ المجلس الأعلى للرياضة قراره بالاستناد إلى إحدى مواد قانون الرياضة، التي تنص على أن الرياضيين المحترفين “لهم الحق في مسار رياضي يتناسب مع إمكاناتهم ويضمن مستقبلهم”.

كذلك وضع المجلس في الاعتبار مشاركة برشلونة في الوقت الحالي ببطولة كأس السوبر الإسباني، وهي مسابقة “لها تأثير إعلامي واقتصادي كبير”، وقد يؤدي قرار تعليق تراخيص اللاعبين إلى إلحاق ضرر كبير بهما وبالنادي.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري الإسباني فشل برشلونة في تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور بقائمته بداية من 1 يناير/ كانون الثاني الحالي، بسبب تجاوز سقف الرواتب المالية للاعبين، وعدم التزام النادي بقواعد اللعب المالي النظيف.

يأتي ذلك بعدما قام برشلونة بتسجيل أولمو وفيكتور بشكل مؤقت في قائمته قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بداعي إصابة مدافعيه أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو وغيابهما عدة أشهر.

(الأناضول)