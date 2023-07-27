المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعتمد قرارين بأغلبية ساحقة لصالح فلسطين

غزة – “القدس العربي”:

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة في نيويورك، وبأغلبية ساحقة، قرارين بشأن “التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها.

وقد دعا القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة للشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من وإلى العالم الخارجي.

كما أعاد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كذلك دعا إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار “2334”.

وحصل مشروع هذا القرار هذا على تأييد 39 دولة، مقابل اعتراض 4 دول هي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 3 دول عن التصويت هي: ساحل العاج وغواتيمالا والمملكة المتحدة.

وقد أعرب القرار الثاني الذي تم تبنيه، عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرين سلميا والصحافيين، وأكد على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، وأدان بشدة مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

كما وأكد على ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بِحرية ومن دون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وقد حصل مشروع القرار على تأييد 37 دولة، مقابل اعتراض 6 دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول عن التصويت هي: ساحل العاج وكرواتيا وغواتيمالا وسلوفاكيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية التي نشرت تفاصيل القرارين، أنهما قدما من قبل مجموعة 77 والصين، ويتم تبيّنهما سنويًا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمكون من 54 عضوا، لتناول الآثار المدمرة للاحتلال على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإدانة السياسات الاحتلالية التعسفية التي تنتهجها إسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتسليط الضوء على العراقيل والتحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي والحث على مواصلة تقديم الدعم وتوفير الحماية لهن.

وفي ختام التصويت، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بما وصفه بـ “الدعم والتصويت الكاسح للأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى هذا الاستمرار في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة”.

يشار إلى أنه في سياق الرفض الدولي لسياسات الاحتلال، طالب خبراء الأمم المتحدة، بوجود اتخاذ المجتمع الدولي خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، أو المخاطرة بأن يُنظر إليها على أنها تقبل انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي.

وأكد هؤلاء الخبراء أن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، “يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.

وأشاروا أيضا إلى أنه في عام 2020، حث 46 خبيرا من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، ولم يُسمع بدعوتهم حينها، وأكدوا أنه لا يمكنهم الصمت الآن.

وأشاروا إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، نقل معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، ليكون حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، وقالوا إن هذه الخطوة “عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة”.

واعتبروا أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، “محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

وأشاروا إلى أنه “بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري. وأن توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام”.