المجلس التشريعي في فلوريدا الأمريكية يمرر حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما

فلوريدا: مرر المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، دون سن 16 عاما، أمس الخميس، وأرسله إلى حاكم فلوريدا، المتشكك، رون ديسانتيس، وحدد إمكانية رفع دعوى قضائية.

وهلل المشرعون في مجلس النواب، عندما صوتوا بأغلبية 108 أصوات مقابل 7، لمنح الموافقة النهائية على مشروع القانون، مستشهدين بالقلق بشأن الصحة العقلية للأطفال.

وقبل ساعات من إقرار مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ، قال ديسانتيس إن هناك “قضايا قانونية، يجب حلها فيما يتعلق بالتشريع”.

وقال إنه يرغب أن يتمكن الآباء من تجاوز الحظر وهو أمر غير مسموح به، في مشروع القانون “، مشيرا: “لا يزال الأمر قيد التفاوض”.

وإذا لم يستخدم ديسانتيس حق النقض ضد مشروع القانون (هاوس بيل1)، فإنه سيواجه عقبات واسعة في المحاكم.

وتحدّت شركات التواصل الاجتماعي، الحظر الذي فرضته ولايات أخرى، على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، زاعمة أن التشريع ينتهك الدستور الأمريكي، بطرق مختلفة، بما في ذلك القضاء على حرية التعبير للأطفال.

(د ب أ)