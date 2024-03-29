المجلس الدستوري السنغالي يعلن باسيرو ديوماي فاي رئيسا منتخبا بعد حصده 54,28% من الأصوات

دكار: فاز المعارض السنغالي باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 آذار/مارس بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري الجمعة.

وجاء في قرار المجلس اليوم، الجمعة، “انتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي رئيسا لجمهورية السنغال”، مؤكدا الأرقام الأولية التي أعلنتها اللجنة الوطنية لفرز الأصوات الأربعاء. وأكد المجلس أنه “لم يتلق أي طعن” من المرشحين الـ19.

(أ ف ب)