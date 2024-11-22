المجلس العربي: مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية

تونس ـ “القدس العربي”: اعتبر المجلس العربي أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير الدفاع السابق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.

وأعلنت لجنائية الدولية، الخميس، أنها أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشاد المجلس، الذي يرأسه الدكتور منصف المرزوقي (الرئيس التونسي السابق)، بالقرار الذي اعتبر أنه “يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية، ويؤكد على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين. ويأتي كإشارة واضحة على أن القانون الدولي لا يُستثنى منه أحد، مهما كان منصبه أو نفوذه وأنه لا مكان للإفلات من العقاب عن تلك الجرائم”.

وأضاف البيان: “وكما بذل المجلس كل الجهود سابقاً في دعم اليات التقاضي الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يتعهد انه سيواصل دعم مسارات محكمة الجنايات الدولية وسيطالب بتوسعة لائحة الاتهام للقادة الإسرائيليين في القريب العاجل”.

واعتبر المجلس أن الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، عانى من “سنوات طويلة من القمع، والحصار، والعدوان العسكري الممنهج الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر البنية التحتية، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية. وهذا القرار يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة، ويُعزز الإيمان بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”دعم هذه الخطوة والمضي قُدمًا في مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذه المذكرات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها قادة الاحتلال لعقود. وتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة”.

