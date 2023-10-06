المجلس العسكري: انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ بنحو 400 جندي

نيامي: قال المجلس العسكري في النيجر الليلة الماضية، إن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد، سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.

وأضاف المجلس في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء أمس الخميس، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام.

وقالت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون “رهينة” لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة “بما يحترم مصالحنا وظروفنا”. ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه “الفترة الانتقالية”

(رويترز)