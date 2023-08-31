سياسة | دولي

المجلس العسكري في النيجر يعطي تعليمات للشرطة لطرد السفير الفرنسي

منذ ساعة واحدة

السفارة الفرنسية بنيامي

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نيامي: قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي في بيان إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.

وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت. وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجددا دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
(وكالات)

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