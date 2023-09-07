المجلس العسكري في مالي يعلن شن غارات جوية استهدفت “إرهابيين”

دكار: أعلن المجلس العسكري في مالي إنه نفذ ضربات جوية الأربعاء ضد “مجموعات إرهابية” كانت تخطط لشن هجمات في شمال البلاد.

وأفاد الجيش في بيان على منصة اكس أن “القوات المسلحة المالية شنت غارات جوية وقائية أعقبتها عملية لقوات محمولة جوا استهدفت مجموعات إرهابية مسلحة، بما في ذلك أحد القياديين الارهابيين المطلوبين”.

وأضاف البيان أن هذه الجماعات مارست “ضغوطا على السكان المسالمين في مناطق على بعد 35 كلم شمال تمبكتو”.

وتخضع تمبكتو لحصار من قبل الجهاديين منذ أواخر آب/أغسطس، وفق مسؤولين محليين.

وقال الجيش إنه دمر مركبة خلال العملية وعثر على “معدات لتصنيع العبوات الناسفة وكميات كبيرة من الذخيرة”.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وجعل المجلس العسكري في مالي الذي استولى على السلطة عام 2020 استعادة السيادة أولوية رئيسية.

ومن المقرر أن تغادر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما” التي تم نشرها في مالي عام 2013، البلاد بحلول نهاية العام بناء على طلب المجلس العسكري.

(أ ف ب)