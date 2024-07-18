المجلس المركزي لليهود في ألمانيا: الخطر القادم من إيران ازداد

إثر تفجير مركز الجالية اليهودية "آميا" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، 18 يوليو 1994- ا ف ب

بوينس آيريس: عقب 30 عاماً من هجوم تفجيري ذي دوافع إسلاموية على مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص، حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من الخطر المستمر الذي تشكّله إيران وجماعات متحالفة معها.

وقال المدير التنفيذي للمجلس، دانيل بوتمان، قبل إحياء ذكرى الهجوم في بوينس آيريس: “لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. لقد زاد الخطر من إيران بالفعل، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضاً بالنسبة للجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.. في ظل الأجواء المحتدمة منذ مذبحة “حماس” في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، يمكن أن يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى في أي وقت”.

وفي 18 تموز/يوليو 1994، أدى هجوم بقنابل على مركز الجالية اليهودية “آميا” في العاصمة الأرجنتينية إلى مقتل 85 شخصاً، وإصابة 300 آخرين. ويشتبه في أن “حزب الله” الشيعي نفذ الهجوم بناء على تعليمات من الحكومة الإيرانية، حسبما تبين لدى محكمة أرجنتينية مؤخراً.

وقبل إحياء الذكرى، اليوم الخميس، في بوينس آيريس، اجتمع ممثلو جاليات يهودية من جميع أنحاء العالم في العاصمة الأرجنتينية لمناقشة مبادرات جديدة في مكافحة معاداة السامية. وقال بوتمان: “منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر شهدنا تطورات مماثلة في العديد من البلدان: هناك أعمال عنف معادية للسامية في الجامعات، والمزاج السائد في المظاهرات أصبح عدوانياً بشكل متزايد، ولم تعد هناك مساحات حماية للطلاب اليهود. ولا توجد أي عواقب تقريباً”.

(د ب أ)