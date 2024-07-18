سياسة | دولي

المجلس المركزي لليهود في ألمانيا: الخطر القادم من إيران ازداد

18 - يوليو - 2024

إثر تفجير مركز الجالية اليهودية "آميا" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، 18 يوليو 1994- ا ف ب

حجم الخط
1

بوينس آيريس: عقب 30 عاماً من هجوم تفجيري ذي دوافع إسلاموية على مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص، حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من الخطر المستمر الذي تشكّله إيران وجماعات متحالفة معها.

وقال المدير التنفيذي للمجلس، دانيل بوتمان، قبل إحياء ذكرى الهجوم في بوينس آيريس: “لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. لقد زاد الخطر من إيران بالفعل، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضاً بالنسبة للجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.. في ظل الأجواء المحتدمة منذ مذبحة “حماس” في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، يمكن أن يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى في أي وقت”.

وفي 18 تموز/يوليو 1994، أدى هجوم بقنابل على مركز الجالية اليهودية “آميا” في العاصمة الأرجنتينية إلى مقتل 85 شخصاً، وإصابة 300 آخرين. ويشتبه في أن “حزب الله” الشيعي نفذ الهجوم بناء على تعليمات من الحكومة الإيرانية، حسبما تبين لدى محكمة أرجنتينية مؤخراً.

وقبل إحياء الذكرى، اليوم الخميس، في بوينس آيريس، اجتمع ممثلو جاليات يهودية من جميع أنحاء العالم في العاصمة الأرجنتينية لمناقشة مبادرات جديدة في مكافحة معاداة السامية. وقال بوتمان: “منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر شهدنا تطورات مماثلة في العديد من البلدان: هناك أعمال عنف معادية للسامية في الجامعات، والمزاج السائد في المظاهرات أصبح عدوانياً بشكل متزايد، ولم تعد هناك مساحات حماية للطلاب اليهود. ولا توجد أي عواقب تقريباً”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 20, 2024 الساعة 4:44 م

    حيا الله إيران العظيمة التي ستقهر عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

أخبار ذات صلة

أكاديمي إسرائيلي: شرطان لقبول تل أبيب باتفاق نووي أمريكي إيراني 
1 - مايو - 2025
لماذا يتهم أنصار ترامب عملاء الموساد ودعاة الحرب بمحاولة تخريب المحادثات مع إيران؟
29 - أبريل - 2025
إيران تتهم إسرائيل بالسعي “لتقويض” المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
21 - أبريل - 2025
تل أبيب بين منجل “حماس” ومطرقة نتنياهو.. خيبة أمل إسرائيلية متصاعدة من استمرار الحرب دون نتائج
20 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية