المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ينتقد امتناع برلين عن التصويت في الأمم المتحدة

برلين: انتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا امتناع برلين عن التصويت على قرار بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية نشرت الاثنين “عندما يصل الأمر إلى الأمم المتحدة، فإن ألمانيا، من بين جميع الدول، ليس لديها موقف واضح ضد إضفاء الطابع النسبي على إرهاب حماس”.

كما اشتكى من أن “كراهية اليهود والعداء تجاه إسرائيل يعودان للظهور مرة أخرى في ألمانيا”. وتابع أن هذا يحدث علنا في الشوارع وفي قاعات المحاضرات والمسارح، مضيفا أنه لم يتوقع التطورات التي شهدتها ألمانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال شوستر: “في بعض الأحيان لا أعرف هذا البلد”.

ويدين قرار الأمم المتحدة، الذي تم تبنيه يوم الجمعة بأغلبية الثلثين، جميع أعمال العنف ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إطلاق سراح جميع المدنيين “المحتجزين بشكل غير قانوني” فورا وبدون شروط، ويطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

كما يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم ومستدام” يؤدي إلى “وقف الأعمال العدائية”. في حين لا يتضمن إدانة لا لبس فيها لهجوم حماس باعتباره سببا للحرب.

وصوتت لصالح القرار 120 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وعارضته 14 دولة. ولم تجد الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع خطا مشتركا. وبينما صوتت فرنسا وإسبانيا لصالح القرار، امتنعت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأصغر مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر، ضد القرار.

وبررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك امتناع ألمانيا عن التصويت بعدم وجود توازن في وثيقة القرار.

ودافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن هذا الموقف. وقال خلال زيارته لنيجيريا يوم الأحد إن ألمانيا “عملت جاهدة من أجل الحصول على قرار من جمعية الأمم المتحدة يكون متناسبا بشكل واقعي مع الوضع”. وأضاف “بما أننا لم ننجح فقد امتنعنا عن التصويت”.

(د ب أ)