المجلس الموحد للمحافظات الشرقية: سئمنا التبعية جنوبا وشمالاً ولن تنجح أي جهود تغفل الشرق اليمني

صنعاء – «القدس العربي»: أُعلن في مدينة سيئون (شرقي اليمن)، أمس الثلاثاء، عن اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى) مكونة من 47 شخصية.

بعد ثلاثة أيام من إعلان بيان لأكثر من مـئتي شخصية باسم الإقليم الشرقي، شهدت مدينة سيئون مؤتمرًا صحافيًا لرئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الأربع، عبدالهادي التميمي، تم خلاله إشهار المكون المناطقي اليمني الجديد.

يمثل تأسيس المكون الجديد ضربة أخرى لمشروع المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذي يقدم نفسه ممثلًا لكل مناطق الجنوب اليمني، بينما يمثل هذا المجلس الوليد، في حال استكمل تأسيسه وحقق حضوره كمكون سياسي وحامل لتطلعات المحافظات الشرقية، نحو 80 % من مساحة الجنوب و65 % من مساحة اليمن علاوة على وجوده معظم حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

كما يأتي إشهار المجلس الجديد بعد أسبوع من إعلان المجلس الانتقالي مجلس العموم، الذي قال إنه يضم قيادات هيئة رئاسة الانتقالي وجمعيته الوطنية ومجلس مستشاريه؛ وصار يمثل جميع محافظات الجنوب؛ مما يجعل من المجلس الوليد تهديدًا مباشرًا لمشروعه الانفصالي؛ لأنه في حال نجاح المجلس الجديد سيكون قد سحب أكثر من نصف مساحة الجنوب من تحت عباءة الانتقالي، وبعيدًا عن النفوذ الإماراتي أيضًا، الذي يمثله «الانتقالي».

كما أن الوضع على الميدان، والتسارع في الخطوات باتجاه تأسيس مكون للمحافظات الشرقية يمثل محاولة لتجاوز نطاق حضرموت ومجلسها الوطني، وتقديم مكون يمثل أربع محافظات، ويسعى مؤسسوه أن يكون إقليمًا مستقلًا إداريًا في سياق اليمن الاتحادي، وفق نظام الأقاليم، الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لا سيما مع اقتراب مشاورات التسوية السياسية في اليمن من تحقيق تقدم باتجاه المرحلة المقبلة؛ وهي مرحلة ما بعد الحرب؛ وبالتالي يسعى المجلس الوليد أن يكون حاضرًا ممثلاً عن أربع محافظات «بعيدًا عن أي مناصفة بين شمال وجنوب»، وبما يضمن حق هذه المحافظات في المشاركة الندية في مسار التسوية.

وحظي مجلس حضرموت الوطني، الذي تأسس العام الماضي بموافقة ودعم من الحكومة اليمنية والرياض؛ ليأتي المكون الجديد برؤية أوسع، وكأنها محاولة تحظى بدعم إقليمي يضم الرياض ومسقط، وتستهدف قطع الطريق على مشروع المجلس الانتقالي الانفصالي باعتبار حضرموت والمهرة ومعهما محافظتا شبوة وسقطرى عمقًا استراتيجيًا للسعودية وعُمان.

ونشر سعوديون، الثلاثاء، تدوينات على منصة إكس مؤيدة للمكون اليمني الجديد، باعتباره استعاد البعد الجغرافي لاسم حضرموت، وفق إحدى التدوينات.

وفي المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة التحضيرية للمجلس في مدينة سيئون، الثلاثاء، قرأ رئيس اللجنة التحضيرية، عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، البلاغ الصحافي الصادر عن اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية للمجلس.

وقال إن أبناء المحافظات الأربع (حضرموت، المهرة، شبوة، سقطرى) قد سئموا من الوصاية والتبعية لمراكز النفوذ التقليدية جنوبًا وشمالاً، مؤكدًا على الندية والشراكة العادلة لأبناء هذه المحافظات في أي تسوية سياسية بما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ومساحتها الجغرافية وسكانها في الداخل والمهجر، وإسهاماتها في دعم موارد الدولة المختلفة. وأضاف أن المجلس «يسعى إلى توحيد الجهود في المحافظات الأربع، ويزيل الخلافات والتباينات، ويجعلنا جميعًا كيانًا واحدًا وقوة متحدة أمام مراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدراتنا وسلب قرارنا مرة أخرى» مؤكد أن المجلس سيكون «مشروعًا سياسيًا ومجتمعيًا فاعلًا ورافعة لهذا الإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية».

وأعرب عن تطلعات هذه المحافظات «إلى مكانة لائقة في جميع مؤسسات الدولة بعيدًا عن المناصفة بين الشمال والجنوب»، مؤكدًا أنه «لن تنجح أي جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمه بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ، وعدم القبول إلا بحقوق كاملة غير منقوصة».

واستعرض التميمي ما تملكه المحافظات الأربع من سجل تاريخي متراكم من النضال المتصل بالأجيال السابقة، وقال: «منذ زمن بعيد قاوم أبناء هذه المحافظات الاستعمار البرتغالي والبريطاني، وبعد أن احتلت بريطانيا عدن وشكلت جيش البادية بهدف حماية حدود سلطنات المحمية الشرقية وكان ضباط وجنود جيش البادية من أبناء كل هذه المحافظات (السلطنات سابقًا) هم طليعة القوى الوطنية التي انحازت إلى جانب قوى التحرر الوطني».

وأضاف: «رفضت نخب وحكومات السلطنات الشرقية جميع أشكال الوصاية والتبعية منذ خمسينيات القرن الماضي، وقاومت كل أشكال الضم والإلحاق للكيان الذي أنشأته بريطانيا (اتحاد إمارات الجنوب العربي) وساهمت نخبها بشكل فاعل في مساعي التوحيد العادل مبكرًا خاصة في حضرموت (مؤتمرات الإصلاح بين عامي 1928 —1929 في المكلا والشحر وسنغافورة)».

وقال: «رغم مشاركة أبناء هذه المحافظات في قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية سابقًا إلا أن النظام المركزي بعد الاستقلال في عام 1967 قد جعل هذه المحافظات هي الأكثر تضررًا في شتى المجالات، وكان أبشعها طمس هويتها وثقافتها والتنكيل بقادتها وعلمائها ورجال أعمالها ومصادرة ممتلكاتهم وحقوقهم».

واستطرد: «وتكرست مأساة المركزية أكثر مع قيام دولة الوحدة، وتسلط مركز الدولة للجمهورية اليمنية عام 1990، مع عدم مراعاة خصوصية هذه المحافظات وتاريخها وعراقة علاقاتها، وإمكانيات وحقوق أبنائها في الثروة، والشراكة في القرار وإدارة الدولة والاستفادة من مواردها».

وأشار إلى «أن أبناء هذه المحافظات هم المبادرون إلى تبني تشكيل إقليم يضم المحافظات الشرقية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعاصمة صنعاء، وتم إشهاره في قاعة المؤتمر عبر مؤتمر صحافي ووثيقة موقعة من 56 عضوًا يمثلون المحافظات الشرقية الأربع، معلنين بذلك رفضهم للوصاية والتبعية، وتأكيدهم على الشراكة والندية في دولة اتحادية».

وأشار إلى أن ما صدر قبل أيام من مذكرة سياسية للعديد من رجالات الدولة الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والقيادات الشبابية والنسوية «يأتي في سياق هذا الخط النضالي المستمر من أبناء الإقليم».

وقال: «تتويجًا لهذه النضالات التاريخية والجهود المتراكمة لأبناء هذه المحافظات تشكلت الهيئة التأسيسية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية».

وأوضح أنه قد انبثقت عن الهيئة التأسيسية لجنة تحضيرية منوط بها استكمال اللوائح والنظام الأساسي وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية ورسم السياسات والأهداف العامة.

وقال إن «إعلان اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية ليس نهاية المطاف، وإنما يمثل الخطوة الأولى على الطريق واستمرارًا للجهود ومسيرة النضال الطويلة والحوارات والنقاشات الموسعة مع كل النخب السياسية والاجتماعية والقبلية والمدنية، والتواصل مع قيادة الدولة والحكومة الشرعية، والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجوار الإقليمي والمجتمع الدولي وخاصة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي تربطنا بهم روابط اجتماعية واقتصادية وجغرافية وتاريخية واستراتيجية».

وأضاف أن هذا المكون ليس بديلًا عن المكونات التي تتواجد في المحافظات الشرقية. وقال: «نحن جزء من هذه المحافظات الشرقية وجزء من المكونات التي هي متواجدة فيها».

محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوب شنوا هجومًا في منصات التواصل الاجتماعي على المجلس الموحد للمحافظات الأربع.

وقال الصحافي الجنوبي محمد النود في تدوينة مماثلة: «تفريخ الكيانات مخطط حوثي إصلاحي متفق عليه بدعم إقليمي. 1.كيان (تحت مسمى وطني) في حضرموت وآخر في شبوة وثالث تحت مسمى مجلس المحافظات الشرقية (حضرموت – شبوة – المهرة). 2.توحيد هذه الكيانات المفرخة في كيان واحد وتسليحها لخوض معركة مع القوات الجنوبية لتبديد قوة الجنوب وخفض سقف مطالبه».

القيادي الانتقالي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد مبارك الغيثي، قال في تدوينة، الإثنين: «اجتماع غد الثلاثاء في سيئون لإعلان انفصال المحافظات الجنوبية الشرقية عن المحافظات الجنوبية الغربية خيانة وطنية من العيار الثقيل، لذا لا يجوز للمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية السكوت عما يخططون له الخونة بدعم وإشراف وحماية عسكرية سعودية وحوثية».

فيما قال الناشط الحضرمي، عبدالله الجعيدي: «ما يقوم به إخوان اليمن اليوم في وادي حضرموت والمهرة لا يختلف عن ما كانوا يقومون به في محافظة سقطرى وشبوة وما سوف يحصل لهم هناك لن يكون مختلفًا عن ما حصل لهم في تلك المحافظات التي خرجوا منها وهم يجرّون خلفهم أذيال الذل والخزي والعار والهزائم وستضيق عليهم الارض بما رحبت كما ضاقت من قبل».

وفي الأخير، اعتبر مراقبون الدعم الخارجي لأي مكون مناطقي يمني إمعانًا في إغراق البلد بمزيد من المشاكل بما يضعف قراره السياسي وحقه السيادي ووحدته الجغرافية ودوره الإقليمي، وبالتالي فإن المكونات المناطقية ستكون في صالح اليمن متى ما كان القرار من داخلها؛ وتسعى للعمل تحت مظلة اليمن واسمه وسيادته بعيدًا عن أي تمويل أو تأثير خارجي أو أي تبعية بأي شكل كانت فتلك خطوة ستكون في الاتجاه الصحيح.