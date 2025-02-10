المجلس النرويجي للاجئين: سنعلق المساعدات بأكثر من 20 بلدا جراء سياسة ترامب

كوبنهاغن: قال المجلس النرويجي للاجئين اليوم الإثنين إنه سيعلّق العمل الإنساني في نحو 20 دولة حول العالم بعد أن جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية الأمريكية في جميع أنحاء العالم عندما تولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنها تلقت ما يقرب من 20 في المئة من تمويلها من الولايات المتحدة في 2024، أو نحو 150 مليون دولار، إذ يساعد هذا التمويل زهاء 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال المجلس النرويجي للاجئين في بيان “لم نشهد طوال تاريخنا الممتد 79 عاما مثل هذا التوقف المفاجئ لتمويل المساعدات من أي من الدول المانحة العديدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو وكالات المانحين الخاصة”.

وأضاف أن عواقب تعليق المساعدات ستصبح خطيرة على نحو متزايد بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون أزمات في شتى أنحاء العالم.

وتابع المجلس “لدينا حاليا طلبات دفع معلقة للحكومة الأمريكية بملايين الدولارات. وفي غياب حل فوري، قد نضطر في نهاية فبراير/ شباط الجاري إلى وقف برامج إنسانية منقذة للحياة تمولها الولايات المتحدة”.

وأضافت المنظمة أن ذلك يشمل توفير المياه النظيفة لـ300 ألف شخص محاصرين في مدينة جيبو في بوركينا فاسو، وخفض التمويل لنحو 500 مخبز في دارفور بالسودان، والتي توفر الغذاء لمئات الآلاف.

(رويترز)