المجلس اليهودي اعتبره “عرضا لمعاداة الصهيونية”.. مطالبات بمنع مؤتمر لدعم فلسطين في برلين

برلين ـ “القدس العربي”:

يثير عقد “مؤتمر فلسطين” في برلين في الفترة بين 12 -14 نيسان/ أبريل انتقادات من المجلس المركزي اليهودي في ألمانيا، حيث من المتوقع مشاركة أعداد كبيرة ومثقفين ونشطاء، للحديث عن القضية الفلسطينية والموقف الألماني وحشد الدعم داخل ألمانيا. وبالرغم من الدعوات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة، لا يزال موقع المؤتمر سريا ولن يفصح عنه إلا قبيل مدة بسيطة من افتتاح المؤتمر، بحسب ما نشرت صحيفة فيلت الألمانية.

وانتقد جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود، الحدث ووصفه بأنه “عرض لمعاداة الصهيونية”. وفقا لإدارة الداخلية في مجلس الشيوخ في برلين.

ونشرت صحيفة فيلت الألمانية أقوال شوستر الذي أكد معارضة المجلس المركزي لليهود بشدة “مؤتمر فلسطين” المزمع عقده في نهاية الأسبوع في برلين، وصرح “هذا الحدث هو عرض لمعاداة الصهيونية وبالتأكيد لن يجد أي إجابات لمعاناة السكان المدنيين في غزة”.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تم نشر دعوات من أجل التجمع لهذا المؤتمر الكبير تقول: “فلتصدح أصواتنا عالياً تضامنًا مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير. لنكسر سوياً حاجز الصمت وندين علناً إسرائيل الاستعمارية والدعم المطلق وغير المشروط لها من قبل الحكومة الألمانية وأجزاء كبيرة من المؤسسة السياسية في ألمانيا”.

وبينت الدعوات بأن المؤتمر سيشهد في الختام “محاكمة مجازية علنية نقاضي من خلالها الحكومة الألمانية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ونرحب بمشاركتكم يومي 12 و14 أبريل/نيسان في برلين لحضور مؤتمر فلسطين 2024”.

ومنذ الإعلان عن المؤتمر، كان هناك انتقادات حادة له. ووفقا لوزارة الداخلية في برلين، فإن مجموعة “طيف المقاطعة” المناهضة لإسرائيل هي التي حشدت بشكل أساسي من أجل المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعات أخرى معادية لإسرائيل مثل “مجموعة سلطة العمال” (GAM) و “الثورة” (REVO) و “اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة” (VPNK). ويريد المنظمون الإعلان عن الموقع السري للمؤتمر يوم الجمعة.

Germany needs to stop supporting genocide in Gaza

The #PalaestinaKongress in Berlin calls on Germany to:

– Stop Providing diplomatic cover to Israel

– Acknowledge international law obligations arising from the Arms Trade Treaty and Stop sending weapons to Israel#WeAccuseGermany pic.twitter.com/34bKuWtGmb

— argo arguito (@pinchearguito) April 10, 2024