المجلس اليهودي في ألمانيا يطالب بقانون لاستعادة الأعمال الفنية المسروقة في عهد النازية

برلين: قال المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إنه يجب بشكل كبير تعزيز لجنة ألمانية تتولى التحقيق في قضايا ممتلكات نهبها النازيون، بعدما نظرت في 23 حالة فقط، منذ تشكيلها قبل 20 عاماً.

وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر، خلال حفل بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة في برلين، أمس الخميس، إن هذا الرقم “حقيقة ليس جيداً” في ضوء ما يقدر بنحو 600 ألف عمل فني مسروق خلال الفترة النازية.

وقال شوستر إن الأمر “يتعلق بالكرامة، وبالهوية، إنه يتعلق بجوهر ثقافة الذكرى”.

وقال إنه تم فعل الكثير في ألمانيا لتقبل الظلم النازي، لكن “إقرار قانون عادل لاستعادة الحقوق سيكون خطوة تالية ومهمة”.

وقال شوستر إن سرقة الأعمال الفنية لم تؤثر فقط على نخبة الطبقة المتوسطة اليهودية.

وأضاف أن “سرقة النازي للأعمال الفنية استهدفت أيضاً، بشكل خاص، وإلى حد كبير، الطبقة المتوسطة اليهودية التي قد لا تكون أعمالها المنهوبة على صلة بتاريخ الفن، لكنها لعبت دوراً رئيسياً في هوية العائلات”.

وقال إن تدمير أو سرقة الأعمال الفنية تلك، كان الخطوة الأولى في سياسة النازي لإبادة اليهود.

(د ب أ)