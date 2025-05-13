سياسة | دولي

المحتجز الأمريكي الإسرائيلي المحرر ألكسندر يقول عبر الهاتف لنتنياهو إنه “بخير”

13 - مايو - 2025

إيدان ألكسندر

2

تل أبيب: قال المحتجز الأمريكي الإسرائيلي المحرر إيدان ألكسندر اليوم الثلاثاء إنه “بخير”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إطلاق سراحه من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أطلقت سراح ألكسندر، الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، يوم أمس الاثنين بعد أكثر من 19 شهرا في الأسر.

وفي مقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو، قال الجندي البالغ من العمر 21 عاما إنه لا يزال ضعيفا، لكن تعافيه “مسألة وقت”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه “من الرائع جدا أن يسمع” صوت ألكسندر.

كما شارك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في المحادثة، حيث قال نتنياهو إنه “ممتن للغاية للمساعدة التي قدمتها أنت والرئيس دونالد ترامب لنا”.

ونشر ويتكوف صورة على منصة إكس تظهره وهو يلتقي بألكسندر في المستشفى. وكتب ويتكوف:”بعد أشهر في الأسر، العالم يستلهم من شجاعته وقوة تحمله “.

(د ب أ)

اترك تعليقاً

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 13, 2025 الساعة 5:51 م

    هه فتى عشريني أمريكي المولد ونشأ لماذا ذهب إلى فلسطين المحتلة ليقتل أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس بلا حساب أو عقاب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒🌪️

    رد
  2. يقول ابو صدام:
    مايو 15, 2025 الساعة 1:28 م

    وماذا عن أطفال ونساء غزة الذين يعانون الجوع والعطش والعالم يكتفي بالمشاهدة .
    عالم. منافق أمة عربية إسلامية تائه
    لك الله يا غزة. نصر من الله وفرج قريب
    تحية لليمن.

    رد

