المحتجز الأمريكي الإسرائيلي المحرر ألكسندر يقول عبر الهاتف لنتنياهو إنه “بخير”

تل أبيب: قال المحتجز الأمريكي الإسرائيلي المحرر إيدان ألكسندر اليوم الثلاثاء إنه “بخير”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إطلاق سراحه من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أطلقت سراح ألكسندر، الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، يوم أمس الاثنين بعد أكثر من 19 شهرا في الأسر.

وفي مقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو، قال الجندي البالغ من العمر 21 عاما إنه لا يزال ضعيفا، لكن تعافيه “مسألة وقت”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه “من الرائع جدا أن يسمع” صوت ألكسندر.

كما شارك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في المحادثة، حيث قال نتنياهو إنه “ممتن للغاية للمساعدة التي قدمتها أنت والرئيس دونالد ترامب لنا”.

ونشر ويتكوف صورة على منصة إكس تظهره وهو يلتقي بألكسندر في المستشفى. وكتب ويتكوف:”بعد أشهر في الأسر، العالم يستلهم من شجاعته وقوة تحمله “.

