المحررة ياسمين شعبان: خلفنا أسيرات ينتظرن الخروج

رام الله: تقول ياسمين شعبان، إحدى الأسيرات المفرج عنها من السجون الإسرائيلية في الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل، فجر الثلاثاء، إن خلفها أسيرات ينتظرن الإفراج عنهن.

وأضافت في مقابلة مع الأناضول، “الاحتلال حاول كسر معنويات الأسيرات ليفقدن الأمل في الحرية وأنه لن يفرج عنهن، لكني دائما ما كنت أقول لهم ثقتنا كبيرة في المقاومة”.

ووجهت شعبان رسالة لغزة قائلة: “نحن معكم. قدمتم الغالي، ونحن هنا في الضفة سنبقى على خطى المقاومة”.

وعن ظروف سجنها قالت ياسمين: “الأوضاع في سجون الاحتلال صعبة للغاية. تقوم سياسة الاحتلال على التجويع والضرب، كل يوم يتفنن السجانون بالضرب والإهانة”.

وأمضت ياسمين في سجون الاحتلال 5 سنوات وأفرج عنها عام 2019، ثم اعتُقلت في مارس/ آذار 2022، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيكل، قبل أن يفرج عنها مساء الاثنين.

وياسمين من قرية الجلمة شرق جنين شمالي الضفة الغربية وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق “حماس” 50 مدنيا إسرائيليا جميعهم نساء وقاصرين.

وبينما كان مقررا أن تنتهي، الهدنة الإنسانية، الاثنين، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)