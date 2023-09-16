المحطة السادسة.. البرهان يتوجه إلى أوغندا

الخرطوم: توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن البرهان “سيجري خلال الزيارة (غير محددة المدة)، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة “وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل”، وفق البيان.

وتعد زيارة البرهان إلى أوغندا السادسة من نوعها، بعد مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش و”الدعم السريع” الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)