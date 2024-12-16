سياسة | دولي

المحققون في كوريا الجنوبية يعتزمون استدعاء الرئيس لاستجوابه.. وزعيم الحزب الحاكم يعلن استقالته

16 - ديسمبر - 2024

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سول: ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الإثنين أن المحققين في كوريا الجنوبية يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان يوم السبت على مساءلته تمهيدا لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

وجرى تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.

وأعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته الاثنين بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي “أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب” مقدما “اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية”

(وكالات)

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