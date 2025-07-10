المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طلب مارين لوبان بتعليق عقوبة عدم الأهلية التي تواجهها في فرنسا

مارين لوبان في الجمعية الوطنية. باريس. 8 يوليو 2025. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبًا تقدّمت به مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، لتعليق عقوبة عدم أهليتها للترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء القرار بإجماع القضاة السبعة الذين يشكلون الهيئة المختصة بالنظر في القضية.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن: “في جميع الأحوال، لم يُثبت وجود خطر وشيك يمسّ بشكل لا يمكن إصلاحه حقاً محميًا بموجب الاتفاقية أو بروتوكولاتها.”

وبناء عليه، قررت عدم توجيه أي إجراء إلى الحكومة الفرنسية بشأن الطلب المقدّم.

وفي منشور على منصة “إكس”، قالت مارين لوبان: “بحجة أن المساس بحقوقي ليس وشيكًا، وهو ما سيكون عليه الحال في حال تم حلّ البرلمان. وبالإضافة إلى هذا الطلب المستعجل، تنظر المحكمة أيضًا في جوهر القضية، والمتعلق بعدم وجود وسيلة طعن فعّالة ضد التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية.”

Au motif que l’atteinte à mes droits n’est pas imminente, ce qui serait, en revanche le cas si intervenait une dissolution. Au-delà de ce “référé”, la Cour est saisie au fond, de l’absence de recours effectif à l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. https://t.co/11RaiWhmir — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 9, 2025

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت مارين لوبان، في 31 آذار/مارس، بتهمة إنشاء “نظام” لاختلاس الأموال العامة، من خلال استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في حزبها “الجبهة الوطنية” (الذي أصبح يُعرف لاحقًا بـ”التجمع الوطني”)، وذلك بين عامي 2004 و2016، بمبلغ يُقدّر بـ 4.4 ملايين يورو.

وبالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمدة خمس سنوات، قضت المحكمة أيضًا بسجنها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان.

ويمنع التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية لوبان من الترشح لأي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، أو الانتخابات التشريعية في حال قرر رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية.

وقد تم بالفعل عزلها تلقائيًا من منصبها كمستشارة محلية في مقاطعة “با-دو-كاليه” شمالي فرنسا.