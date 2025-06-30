سياسة | دولي

المحكمة الجنائية الدولية تعلن احتواء هجوم إلكتروني

منذ 52 دقيقة

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لاهاي: قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنها اكتشفت واقعة تتعلق بالأمن الإلكتروني أواخر الأسبوع الماضي وصفتها بأنها “جديدة ومتطورة ومحددة الهدف”، مضيفة أنه تسنى احتواؤها الآن.

وأوضحت المحكمة في بيان أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تستهدفها في السنوات القليلة الماضية.

وأعلنت المحكمة في 2023 تعرضها لهجوم إلكتروني وعانت من تبعات ذلك لأسابيع إذ انقطع اتصالها بمعظم الأنظمة المتصلة بالإنترنت. ولم تُعلن المحكمة آنذاك تفاصيل هذا الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

وتخضع المحكمة لتدقيق متزايد منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الدائر في غزة. ولم تذكر المحكمة أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الإلكتروني.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا. روسيا وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، وكلتاهما تنفي هذه الاتهامات ويرفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

(رويترز) 

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