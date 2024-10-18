سياسة | دولي

المحكمة الجنائية الدولية على علم بتقارير عن وفاة السنوار

18 - أكتوبر - 2024

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لاهاي (هولندا): قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، إنه “على علم بالتقارير” عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن “السنوار قتل أمس الأول الأربعاء” في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، قال المكتب يوم الخميس، “وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته”.

وإذا تأكدت وفاة السنوار، سيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.

(د ب أ)

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  1. يقول سوري:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 5:52 ص

    وماذا عن اعتقال المجرمين الحقيقيين عالانت ونتنياهو؟

    رد

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