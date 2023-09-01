المحكمة الرياضية بإسبانيا تفتح قضية ضد روبياليس بشأن قبلة هيرموسو

مدريد: فتحت المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا (تي.أيه.دي) قضية ضد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسو، نجمة المنتخب الإسباني للسيدات، بشكل مثير للجدل على شفاهها.

وقرر القضاة فتح الإجراءات ضد المسؤول الرياضي بتهمة سوء السلوك الخطير، ولكن ليس أيضا لتعليق روبياليس كرئيس للاتحاد الإسباني، وفقا لما ذكرته شبكة “أر.تي.في.إي” ووسائل إعلام إسبانية أخرى، اليوم الجمعة.

وقررت المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا التحقيق في قضية سوء السلوك الخطير ضد روبياليس. وإذا ثبتت إدانته من الممكن أن يواجه عقوبة منعه من أداء مهامه لمدة عامين.

يُذكر أن روبياليس موقوف بالفعل لمدة 90 يوما من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية قبلة هيرموسو.

ويقوم بيدرو روشا حاليا بمهام روبياليس كرئيس مؤقت للاتحاد الإسباني. ويطالب الاتحاد الإسباني والحكومة الإسبانية، بطرد روبياليس.

وتسبب روبياليس في غضب شديد بعدما قام بتقبيل هيرموسو على شفاهها في حفل توزيع جوائز كأس العالم للسيدات، عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنكليزي بهدف نظيف ليتوج بأول ألقابه في بطولة كأس العالم للسيدات يوم 20 آب/أغسطس الماضي.

يُذكر أن روبياليس موقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الذي بدأ تحقيقا أخلاقيا معه. وأكد روبياليس أن مقطع فيديو جديدا من الممكن أن يساعد في إثبات براءته.

(د ب أ)