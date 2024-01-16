المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف آبل على حكم قضائي بشأن متجر آب ستور

واشنطن: رفضت المحكمة العليا الأمريكية نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل في دعوى احتكار ضد متجرها الإلكتروني آب ستور وهو القرار الذي يمكن أن يؤثر على إيرادات بمليارات الدولارات للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن كلا من آبل وإيبيك جيمز مطورة لعبة فورتنايت، طالبتا المحكمة العليا بنظر استئناف متعلق بالقضية ولكن المحكمة العليا رفضت الطلبين دون إبداء أسباب.

وبحلول الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، تراجع سهم آبل بنسبة 2.6% إلى 181.09 دولارا.

وسيسمح قرار المحكمة العليا بتنفيذ حكم صادر عن محكمة استئناف أمريكية وهو ما يتيح لمطوري التطبيقات بالتواصل مباشرة مع مستخدمي هواتف آيفون وبيع التطبيقات لهم بسعر أرخص بعيدا عن متجر التطبيقات آب ستور. وتحصل آبل على عمولة تصل إلى 30% من المطورين مقابل السماح لهم ببيع منتجاتهم وخدماتهم الرقمية عبر متجر آب ستور.

وفي العام الماضي، أصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية حكما يدين آبل بانتهاك قانون مكافحة المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال الحد من قدرة مطوري تطبيقات أجهزة آبل من الوصول إلى أنظمة دفع بديلة لبيع منتجاتهم إلى المستخدمين. وسيسمح القرار الذي كان قد تم تجميده أثناء نظر المحكمة العليا للاستئناف عليه للمطورين بتجنب عمولة آبل من خلال وضع روابط لأنظمة دفع بديلة لنظام مدفوعات آبل.

كانت دعوى شركة إيبيك أول تحد قانوني لنظام آب ستور والذي يحقق إيرادات بمليارات الدولارات لشركة آبل سنويا.

وبحسب توقعات شركة سنسور تاور للأبحاث، من المتوقع وصول إجمالي قيمة سوق التطبيقات والألعاب الإلكترونية خلال العام الحالي إلى 182 مليار دولار وفي العام المقبل إلى 207 مليارات دولار، وهو ما يعني حرمان آبل من إيرادات كبيرة بعد إلغاء حقها في احتكار بيع وتسوية مدفوعات الصفقات التي تتم عبر متجرها الإلكتروني آب ستور.

(د ب أ)