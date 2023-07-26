سياسة | دولي

المحكمة العليا الإسرائيلية تعتزم نظر استئناف ضد قانون يحد سلطاتها

منذ ساعة واحدة

أرشيف

حجم الخط
0

القدس: قالت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
فقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو يوم الاثنين على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها “غير معقولة” في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر أيلول. ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماسا للمحكمة للتدخل.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الفيفا يرفض الاستئناف ويقرر إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين الملغاة
9 - مايو - 2022
رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف عن الموعد المحتمل لانطلاق الموسم المقبل
29 - مايو - 2020
استئناف الدوري الإنكليزي في 17 يونيو .. مواجهة تجمع أرسنال بـ مانشستر سيتي
28 - مايو - 2020
“كاس” تسجل طلب استئناف مانشستر سيتي ضد “ويفا”
26 - فبراير - 2020

إشترك في قائمتنا البريدية