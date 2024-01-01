المحكمة العليا تلغي قانونا يحد من سلطتها على الحكومة الآسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي»: أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الإثنين، قرارا يقضي بإلغاء تعديل قانون أساس، يعرف بـ «تعديل قانون المعقولية» شرعّه ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل شهور في إطار «الإصلاحات القضائية»، مما أثار جدلا متجددا بين المعسكرين المتصارعين على السلطة.

وكان الائتلاف الحاكم قد بادر لاستغلال أغلبيته البرلمانية في الكنيست لـشطب قانون المعقولية قبل شهور. والقانون تم تشريعه قبل نحو أربعة عقود ويتيح للمحكمة العليا إصدار الأحكام ليس فقط على أساس القوانين، بل بناء على ما يعرف بـ «فقرة المعقولية»، بمعنى من حق المحكمة أن تلغي قرارات الحكومة.

وكان هذا القانون الخلافي قد صب الزيت على نار الخلافات داخل إسرائيل طيلة العام الماضي حتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. ودارت حوله مواجهات وسجالات ساخنة داخل المؤسسات الحاكمة وفي الرأي العام والإعلام.

المحكمة العليا التي قرّرت إلغاء تعديل قانون الأساس المذكور بأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة قضاة سوغّت قرارها غير المسبوق في تاريخ إسرائيل بالتأكيد على حقها المبدئي وعلى صلاحيتها بـإلغاء قانون أساس. وأيضا بأن تعديل القانون يقزّم كثيرا المحكمة العليا وكل السلطة القضائية، مما يعني أن الحكومة تتحول الى سلطة استبدادية بلا رقابة وبلا مؤسسات كابحة مما يعني تفريغ النظام الديمقراطي بمفهومه الجوهري من مضمونه.

في المقابل يرى معسكر اليمين المبادر بـتشريع قانون شطب فقرة المعقولية أن المحكمة تضع نفسها فوق منتخبي الشعب وفوق الشعب نفسه رغم أن أيا من قضاتها لم ينتخب من قبل الجمهور.

ومع أن كثيرين يظنون أن الحكم لطمة مدوية لنتنياهو وائتلافه في ذروة حرب لم تحقق أهدافها بعد، لكن من غير المستبعد أن يصّب قرار المحكمة الماء على طاحونة نتنياهو الدعائية الساعية لاستعادة شعبيته القابعة في الحضيض الآن نتيجة عدة عوامل منها السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والحرب الفاشلة.

فمن المرجح أن يستفز حكم العليا أنصار نتنياهو خائبي الأمل منه جراء الحرب وغيرها، ليعودوا للالتفاف حوله في إطار عودة الخيول الهاربة الى حظيرة نتنياهو خاصة أن هناك انقساما داخل المحكمة العليا بين القضاة حول هذا الحكم، مما يعني أن هذا الخلاف سينعكس على كل ما هو خارج المحكمة.

وبخصوص إمكانية إضرار القرار بالمجهود الحربي، فإن الحكم بدأ يثير ردود فعل متعاكسة ويبعث خلافات العام المنصرم من جديد، لكن الحرب على غزة تبقى أكبر وأخطر من هذه السجالات الداخلية المتجددة وموجات الحرب مرشحة لأن تعلو موجة قرار العليا وتدفعه للنسيان خلال أيام، مع بقاء الباب مفتوحا لحملة تحريض جديدة على المحكمة العليا من قبل معسكر اليمين. وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.

في حين اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ «الاستيلاء على جميع السلطات».

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليغرام إنه بإصدار الحكم «يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث».

وتابع «إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار».

وانتقد حزب الليكود التحرّك أيضا قائلا في بيان «من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد في الوقت الدي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية».

وقال بيان الليكود «قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب».

في المقابل، جاء في رد فعل حركة «نزاهة السلطة» التي تقدمت بالطعن على القانون «هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات».

ومنذ الإعلان مطلع كانون الثاني/يناير عن خطّة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كان مختلف أنحاء البلاد يشهد تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح «انحرافا مناهضا للديمقراطيّة».

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء. وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور وقد تم وضع بند «حجة المعقولية» للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

والمحكمة العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).

واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتنياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي. ويتّهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.