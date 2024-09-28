المحكمة العليا في البرازيل ترفض رفع الحظر المفروض على منصة إكس

بوينس أيرس: رفضت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة بالتوقيت المحلي رفع حظر على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك في البلاد.

وكان القاضي ألكسندر دي موراليس قد أمر بحظر موقع التواصل الاجتماعي، إكس في نهاية آب/ أغسطس الماضي، بعد أن سمحت المنصة بتجاوز الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لتعيين ممثل قانوني. ورفضت المنصة أيضا حظر حسابات نشطاء يمينيين، ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.

وكانت منصة إكس قد ذكرت الخميس أنها التزمت بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت لأسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو ممثلة قانونية لمنصة إكس في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة (تي في جلوبو).

ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا. وعينت منصة إكس كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحصيل غرامة بقيمة 35ر18 مليون ريال برازيلي (3.37 مليون دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي إكس وستارلينك المملوكتين لماسك.

غير أن دي موراليس قال إنه لن يتم تشغيل “إكس” مرة أخرى في البرازيل، إلا إذا تم دفع غرامة إضافية قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي.

وتم فرض العقوبة نظرا لأن منصة إكس لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل لمدة يومين، حيث تمكن بعض المستخدمين في البرازيل من الوصول إليها رغم الحظر المفروض عليها في البلاد.

(د ب أ)