المحكمة العليا في الجزائر تدرس قريبا الأحكام الصادرة في حق الصحافي إحسان القاضي.. وإمكانية إعادة محاكمته قائمة

الجزائر- “القدس العربي”:

أحيت المحكمة العليا في الجزائر الآمال في إمكانية مراجعة أحكام السجن الصادرة في حق الصحافي إحسان القاضي، بعد برمجتها السريعة لموعد دراسة الطعن بالنقض الذي تقدمت هيئة دفاع الصحفي بعد الأحكام الصادرة عقب محاكمته الأخيرة.

وأكد عضو هيئة الدفاع عبد الله هبول أن غرفة الجنح والغرامات لدى المحكمة العليا قررت برمجة قضيتي الصحفي قاضي إحسان مدير شركة أنترفاس ميديا الناشرة لموقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت”، للنظر يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

#الجزائر المحكمة العليا ستدرس يوم 12 أكتوبر 2023 الطعن بالنقض المقدم من طرف الصحفي إحسان القاضي في قضيتي الإدانة بستة أشهر حبس في جوان 2022 و الإدانة بخمس سنوات حبس نافذ في جوان 2023.

المصدر : المحامي عبد الله هبول #الحرية_لإحسان_القاضي#FreeIhsaneElKadi pic.twitter.com/1T3nODt3OF — Khaled Drareni (@khaleddrareni) September 24, 2023

ووفق ما نشره، مسؤول منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد درارني، فإن القضيتين تخصان الحكم المشدد الصادر مؤخرا في حزيران/جوان الماضي بـ7 سنوات سجنا، بينهم 5 سنوات نافدة، وحكما آخر صدر سنة 2022 أدين بموجبه الصحفي بـ 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ.

واعتبر العديد من المحامين أن هذه البرمجة من أعلى هيئة قضائية في الجزائر للنظر في الطعن المقدم ضد الحكم الصادر في حق الصحفي، تمثل تطورا إيجابيا في هذه القضية، إذ أن هذا النوع من الملفات يأخذ في العادة وقتا أطول لدى المحكمة العليا. ويتزامن هذا الخبر مع جولة المقرر الأممي لحرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر، حيث كان قد التقى عدة نشطاء حقوقيين قالوا إنهم تطرقوا معه لقضية الصحفي إحسان القاضي.

وفي حال قررت المحكمة العليا نقض الأحكام الصادرة في حق القاضي، فإنها ستحيل القضية من جديد إلى مجلس قضاء الجزائر لإعادة المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، وهو ما سيعطي فرصة جديدة ثالثة للصحفي ودفاعه من أجل الحصول على البراءة التي يطالبون بها أو على الأقل تخفيض الأحكام بما يسمح للقاضي بالخروج من السجن.

ويوجد القاضي في السجن منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في حزيران/يونيو الماضي.

ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.

وخلال محاكمته، تمسك إحسان القاضي ببراءته، مشيرا إلى أنه طيلة ممارسته للصحافة لأكثر من 40 سنة تعرض لعدة متابعات قضائية، لكن بقي ثابتا على مبدئه ورافضا للتنازل عن حريته. كما نفى أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

أما المحامون فيعتقدون أن القضية سياسية تتعلق بآراء ومواقف القاضي. أما عن الوقائع الخاصة بالتمويل الأجنبي، فأكد دفاع القاضي أن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه الصحفي من نجلته المقيمة بلندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا”. وأبرزوا أنّ “مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ 9 ملايير سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاث حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة”، ما دفع حسبهم تينهينان قاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه استرليني على دفعات لوالدها من أجل صب رواتب الصحفيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة.

لكن النيابة أكدت في المقابل أن القاضي لا يتابع بجنح الصحافة التي يحمي فيها الدستور الجزائري الصحفي من عقوبة السجن، فقد كان يتلقى حسبها يتلقى أموالا ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. واعتبرت في بيان سابق لها أن قاضي كان يستغل مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الالكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعلى صعيد متصل أعلنت عائلة الصحفي إحسان القاضي، عزمها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي، ضد حسين مصدق، أحد ضيوف حصة لقناة “فرانس 24” الفرنسية، الذي وجه اتهامات ضد الصحافي السجين إحسان القاضي، منها اتهامه بأنه “اعترف خلال المحاكمة تلقيه تمويلًا أجنبيًا أثناء محاكمته “، وزعمه أن “صحافيين أخرين اعترفوا كذلك بالتهم الموجهة لهم “.

وبحسب موقع “راديو أم” أكدت عائلة القاضي، أنها باشرت اتصالات مع هيئة الدفاع الخاصة به بباريس، لتسجيل الشكوى ضد المعني، الذي شددت على أنه “أدلى بتصريحات مسيئة ومغلوطة ضد إحسان القاضي، وشنّ ضده حملة تشويه.. وإن ما قاله هو تشهير لا تنوي العائلة تركه دون متابعة”.

ويحظى إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. وعرف القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات بانخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، ويتميز بنظرته النقدية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية “علي بودوخة” كل سنة.