المحكمة تصدر قرارها الأول بقضية حادث الفاشينيستا الكويتية- (فيديو)

“القدس العربي”: أصدرت محكمة كويتية الخميس، أول قرار لها في قضية حادث الفاشينيستا الشهيرة الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة آخرين يوم 24 أغسطس/آب الفائت.

وقررت المحكمة باستمرار حجز الفاشينيستا بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، في وقت نفى فيه محامي المتوفين في الحادث ما تم نشره عن وجود أو عدم وجود مخدرات أو مسكرات في مركبتها.

وقال المحامي عبد الله إسكندر: “غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود مخدرات أو مسكرات؛ لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة”.

عاجل/ المحكمة تأمر باستمرار حجز «الفاشنيستا» المتسببة بحادث سير نتج عنه وفاة شابين وإصابة آخرين.

• محامي المتوفين في الحادث: غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود «مخدرات أو مسكرات» لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/j1HPeVruvP — المجلس (@Almajlliss) September 14, 2023

يأتي ذلك بعد أن ظهرت المحامية الكويتية مريم المؤمن، شقيقة الفاشينيستا الشهيرة يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري عبر مقطع مصور وثقته على حسابها في “سناب شات”، خلال توجهها لزيارة شقيقتها، وقالت: “فاطمة لو كان معها 4 أشرطة من دواء لاريكا أو مخدرات كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية، وما كانت راحت الجنائية، كان باتت في المكافحة”، بحسب مجلة فوشيا.