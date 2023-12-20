المحلل الجيوسياسي بونيفاس: لهذه الأسباب ينحاز الإعلام الفرنسي لإسرائيل على حساب الفلسطينيين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: تناول المحلل الجيوسياسي الفرنسي الشهير باسكال بونيفاس الأسباب التي تجعل الإعلام الفرنسي في مجمله مواليا لإسرائيل، مقابل تهميش الفلسطينيين، ويدعو فرنسا إلى الإيمان بالقيم الكونية بدل الحضارة الغربية حتى لا تفقد مصداقيتها في أعين الآخرين.

ويقول في برنامجه الشهير في حسابه في يوتيوب خلال الأسبوع الجاري في حلقة بعنوان “هل الإعلام الفرنسي موال لإسرائيل؟”، إن “الإعلام الفرنسي يولي الاهتمام الكبير بمصير الأسرى الذين في حوزة حماس علاوة على مصير إسرائيل نفسه، ولا يوجد اهتمام حقيقي بالأسرى الفلسطينيين بما في ذلك الذين ليست ضدهم تهم، علاوة على عدم إبداء اهتمام بمعاناة سكان قطاع غزة. ويقف بونيفاس عند الفارق الكبير بين ميل كتاب الافتتاحيات في وسائل الإعلام الفرنسية لصالح إسرائيل، بينما الصحافيون خاصة الذين في الشرق الأوسط يعكسون الواقع الحقيقي للطرفين سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وينتقد بونيفاس هيمنة خطاب لوبي فرنسي موال لإسرائيل يروج في قنوات التلفزيون حق إسرائيل في شن الحرب، ثم التقليل من أهمية وقف إطلاق النار، علاوة على تفادي نشر صور الضحايا الفلسطينيين خاصة الأجساد الممزقة بحجة أنها غير مناسبة للنشر لكي لا يصدم الجمهور. ويرى أن هذا اللوبي ليس مكونا بالضرورة من فرنسيين يعتنقون اليهودية بل البعض منهم فرنسيون.

وينسب انحياز الإعلام الفرنسي لإسرائيل لعدد من الأسباب أبرزها، اعتبار عملية طوفان الأقصى عملا إرهابيا، ثم ثقل التاريخ بسبب ما تعرض له الإسرائيليون على يد النازيين، بما في ذلك في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، حيث قامت حكومة فيشي بملاحقة اليهود. ثم خوف الكثير من الصحافيين والسياسيين والمثقفين من اتهامهم بمعاداة السامية. ويضاف إلى هذا تلك الفرضية التي تقول بأن إسرائيل دولة مهددة من طرف جيرانها غير الديمقراطيين، ثم مشاعر معاداة العرب التي تهيمن وسط شرائح فرنسية ومنها ما هو مرتبط بالاستعمار مثل الحرب الجزائرية. وأخيرا، يبرز المحلل باسكال بونيفاسأن أن الفرنسيين يعتبرون أنفسهم من الناحية الحضارية أقرب إلى إسرائيل منهم إلى العرب. ويضيف “هذه ضمن العوامل الرئيسية التي تجعل الإعلام الفرنسي يبرز مواقف إسرائيل، وفي المقابل يقوم بتهميش الفلسطيني ومعاناته”.

وتعتبر فرنسا إلى جانب ألمانيا من الدول التي انحاز إعلامها بشكل مثير إلى الرواية الإسرائيلية. ويرى المحلل أن الغرب وخاصة فرنسا عليها رؤية النزاع من منظار القيم الكونية وليس الحضارة الغربية، لأن الاستمرار في الرؤية الحالية يجعل فرنسا مثل الغرب تفقد مصداقيتها أمام باقي العالم لاسيما وأنه لم يتم حتى احترام القيم الغربية في هذا النزاع.

ويعد بونيفاس من أبرز وجوه التحليل الجيوسياسي في فرنسا، ويتعرض لحملات تشويه ومضايقة، وربح مؤخرا دعوى رفعت ضده بتهمة معاداة السامية. وخصص الأسبوع الماضي حلقة أخرى للملف الفلسطيني مبرزا أن صور الأسرى الفلسطينيين عراة في يد الجيش الإسرائيلي كانت صادمة، وتساءل لو كانت حماس هي التي نشرت صور الأسرى الإسرائيليين على هذا الشكل لكانت ردود الفعل كثيرة.