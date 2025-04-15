سياسة | عربي | الأردن

المخابرات الأردنية تعلن إحباط “مخططات إرهابية” وتضبط 16 متورطاً بتصنيع واستيراد صواريخ ومتفجرات وطائرات مسيرة

منذ 17 دقيقة

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عمان – “القدس العربي”:

أحبطت المخابرات العامة الأردنية مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، ألقت المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

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