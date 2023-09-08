المخابرات الأمريكية تسعى لتجنيد مسؤولين روس

موسكو: نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، التي تحاول تجنيد المزيد من العملاء الروس، مقطع فيديو يستهدف المسؤولين في موسكو ويناشدهم قول الحقيقة عن نظام وصفته بأنه يعج بالمتملقين الكذابين.

وقال مدير الوكالة وليام بيرنز في يوليو تموز إن الشعور بالسخط بين بعض الروس حيال الحرب في أوكرانيا يخلق فرصة نادرة لتجنيد جواسيس، وإن السي.آي.إيه لن تفوت هذه الفرصة.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو باللغة الروسية بعنوان “لماذا تواصلت مع وكالة المخابرات المركزية – من أجل نفسي” على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص من المفترض أنه مسؤول روسي يمشي عبر الثلوج في مدينة روسية على ما يبدو.

ويقول التعليق الصوتي باللغة الروسية “أكدت للجميع أن تشويه الحقيقة في التقارير أمر مجرد من الضمير لكن أولئك الذين ارتقوا في المراكز هم الذين فعلوا هذا الشيء تحديدا”.

ويقول الفيديو قبل أن يشرح بالتفصيل طرق الاتصال بوكالة المخابرات المركزية “قد لا يرغب المحيطون بك في سماع الحقيقة. لكننا نريد ذلك. النزاهة لها ثمن”.

(رويترز)