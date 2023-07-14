سياسة | دولي

المخابرات البولندية تقول إنها اعتقلت بولندياً “اعتنق الإسلام” للاشتباه في تخطيطه لـ”هجوم انتحاري”

منذ 37 دقيقة

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وارسو: ألقت المخابرات البولندية القبض على إسلامي للاشتباه في تخطيطه لهجوم انتحاري.

وأعلن جهاز المخابرات الداخلية البولندي (إيه بي دابليو)، اليوم الجمعة، أن المتهم (18 عاماً) كان على اتصال بأشخاص تظاهروا بأنهم يمثلون تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي (داعش)، مضيفاً أن المتهم خطط بالتنسيق مع جهات الاتصال هذه للهجوم على مبنى تابع لسلطات بولندية.

ووفقاً للبيانات، تم القبض على الشاب في 16 حزيران/يونيو الماضي في منطقة سيليزيا السفلى البولندية، وهو مواطن بولندي اعتنق الإسلام في نهاية عام 2022، و”تم العثور على أدلة على تخطيطه لهجوم خلال تفتيش شقته، وكان قد جمع بالفعل معلومات ومواد لتصنيع حزام ناسف”.

ويقوم مكتب المدعي العام البولندي الآن بالتحقيق مع المشتبه به لانتمائه إلى منظمة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

(د ب أ)

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