المخابرات السويدية تحذر من زيادة المخاطر الأمنية بسبب حرق المصحف

ستوكهولم: قال جهاز المخابرات الداخلية السويدية، اليوم الأربعاء، إن عمليات حرق نسخ المصحف التي حدثت مؤخرا تسببت في زيادة المخاطر الأمنية في البلاد.

وجاء في بيان للجهاز “في تقديرنا، فإن مسار الأحداث يزيد من سوء الوضع الأمني”.

وذكر أن سمعة السويد تأثرت نتيجة للإجراءات المتعلقة بحملات التضليل المستمرة بالفعل منذ بعض الوقت.

وقال البيان إنه بدلا من أن تكون السويد دولة متسامحة، ينظر إليها الآن على أنها معادية للإسلام والمسلمين. وأضافت أن هذا يشمل التصور بأنه من المسموح القيام بهجمات ضد المسلمين في السويد وأن الأجهزة الاجتماعية في البلاد تقوم “باختطاف” أطفال المسلمين.

وقالت الوكالة إن مستوى التأهب ضد الإرهاب الذي يتكون من خمسة مستويات لا يزال عند المستوى الثالث، لكن سيجري مراجعته بشكل مستمر.

(د ب أ)