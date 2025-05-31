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المخابرات العراقية تعلن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

منذ 40 دقيقة

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بغداد: أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم السبت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في البلاد.

وذكر بيان لجهاز المخابرات العراقية أن “جهاز المخابرات الوطني تمكن بالتنسيق مع القضاء العراقي من تنفيذ عملية استباقية، أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر فبراير/شباط الماضي وتم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية”.

وأوضح البيان “بعد الحصول على الموافقات القضائية، وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق، تمت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة”.

 (د ب أ)

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