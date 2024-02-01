المخابرات المركزية في غزة: بالتي كانت هي الداء!

ثمة العديد من المناطق الرمادية التي تتخلل أنساق الدعم الأمريكي لحرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة ضدّ قطاع غزّة، والذي قد لا يختلف إلا القلّة حول كونه مطلقاً غير محدود؛ لاعتبارات عديدة، جيو – سياسة وأمنية وعسكرية واستراتيجية وصناعية/ تسليحية واقتصادية، الكثير منها غير جديد والقليل لا يستجدّ في واقع الأمر إلا تأسيساً على قديم أو استكمالاً له. ولعلّ في عداد الرمادي الأبرز، ضمن مساحة اصطفاف صريحة لا اسوداد فيها ولا بياض، أدوار أجهزة الاستخبارات الأمريكية عموماً، والوكالة المركزية بصفة محددة وجوهرية؛ خاصة حين توضع الوكالة على خلفية التقصير وليس النجاح، غير بعيد عن سياقات أخرى أعرض سجلت فشل الوكالة الذريع في استبصار الأخطار الوشيكة، على شاكلة الاجتياح الروسي في أوكرانيا والنجاح الصاعق لعملية «طوفان الأقصى».

وفي مقال بعنوان «تحويل الـ CIA نحو عصر التنافس» نشره مؤخراً في مجلة «فورين أفيرز» التي يصدرها «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي، أشار وليام برنز مدير الوكالة إلى أنّ النجوم الـ140 التي تزيّن مقرّ الوكالة في لونغلي، فرجينيا، تكرّم ضباط الجهاز الذين «بذلوا أرواحهم لخدمة بلدهم» وتسجّل «أفعال الشجاعة التي لا تُعدّ» لبطولاتهم، رغم أنّ تلك النجاحات الصريحة معروفة لدى الجمهور الأمريكي أقلّ من الأخطاء التي اكتنفت أحياناً تاريخ الوكالة. ذلك أنّ اختبار الاستخبارات التعريفي، كما يقرّ برنز على الفور، كان على الدوام «الاستباق إلى مساعدة صانعي السياسات في الإبحار ضمن النقلات العميقة في المشهد الدولي، حيث اللحظات التشكيلية التي لا تقع إلا مرّات قليلة في كلّ بلد».

إقرار ثانٍ، جدير بالإشارة هنا، هو التحديات الجيو ـ سياسية التي صنفها برنز تحت لافتة «صعود الصين ونزعة روسيا الارتجاعية» في عالم من التنافس الاستراتيجي «لم تعد فيه الولايات المتحدة تتمتع بتفوّق لا يُجارى» وسط «مناخ متصاعد من المخاطر الوجودية»؛ ولا يزيد في تعقيد هذه الحال سوى ثورة في التكنولوجيا أشدّ طغياناً من الثورة الصناعية أو ابتداء العصر النووي. ومن الرقائق الدقيقة إلى الذكاء الاصطناعي والحاسوبية الكوانتومية، تتكفل التكنولوجيات الصاعدة في تحويل العالم، بما في ذلك «مهنة الاستخبارات»؛ التي تجعل مهمة الـCIA «أصعب من أي وقت مضى، مانحة الخصوم أدوات جديدة جبارة لتشويشنا، والإفلات منّا، والتجسس علينا» حسب برنز.

وللمرء أن يدع جانباً الفقرات التي خصصها برنز في محاولة «استكناه» أغراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وراء اجتياح أوكرانيا، ليس لأنها غير محورية ضمن قراءته لواجبات الوكالة التنافسية في عالم/ عوالم التحدي التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم؛ بل لأنّ مقاربة برنز إنما تُستهلّ من زاوية شخصية وذاتية تطعن بمقادير الحدّ الأدنى من موضوعية التحليل والتشخيص والاستخلاص: «لقد صرفتُ معظم العقدين المنصرمين» يكتب برنز، «في محاولة فهم المزيج الانفجاري من الشكوى والطموح وانعدام الأمن التي يجسدها الرئيس الروسي». ففي جانب واحد على الأقلّ، لم يكن هذا توصيف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولا إدارة الوكالة ذاتها، للباطن العميق من أيّ إشكال تنازعي مع بوتين؛ عدا عن أنّ العقدين المنصرمين شهدا من المدّ في العلاقات الأمريكية ـ الروسية أكثر من الجزر، على أصعدة شتى جيو ـ سياسية وأمنية واقتصادية…

الحمقى وحدهم سوف يستبعدون فضيحة العجز عن استباق «طوفان الأقصى» من أي، وربما من كلّ، مبادرات تحديثية يحلم مدير الوكالة باتخاذها لخوض غمار منافسة، حامية الوطيس أغلب الظنّ، مع أجهزة استخبارات شتى

كذلك فإنّ إطلالة برنز على الملفّ الصيني لا تخلو بدورها من اجتزاء معيب، خاصة إذْ يصدر عن مدير الوكالة الاستخبارية الأولى لدى القوّة الكونية الأعظم، عنوانه الأوّل هو الاعتماد الاقتصادي المتبادل والروابط الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة؛ ونزوع الدبلوماسي المخضرم، قبل رجل الاستخبارات، إلى حصر التوتر في ملفات كوفيد ـ 19 وتايوان وإصرار الرئيس الصيني على النظر إلى الولايات المتحدة كـ»قوّة آخذة في الاضمحلال». الملفات الأخرى، التي يتقصد برنز إغفالها، اشدّ أهمية وأعلى حيوية، لأنها إذْ تسجّل اتساع النفوذ الصيني هنا وهناك خارج آسيا التاريخية، في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فإنّ تلك السيرورة لا تتمّ فعلياً من دون انحسار نفوذ القوى الكولونيالية الأوروبية السالفة، فرنسا وبريطانيا أوّلاً، صحبة الولايات المتحد قائدة الإمبريالية المعاصرة.

فما الذي يتبقى، ويقوله برنز، عن أدوار الوكالة قبل «طوفان الأقصى» وبعده بأيام قليلة، ثمّ على امتداد الـ100 يوم ونيف من حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزّة؟ لا شيء، عملياً، أو على نحو أدقّ: 13 من أصل 4070 كلمة في النصّ الإنكليزية للمقالة، وهذه لا تفيد سوى تضخيم دور برنز الشخصي في المفاوضات مع «حماس» ودولة الاحتلال، بوساطة قطرية ومصرية أصلاً، حول صفقات الهدنة الإنسانية وتبادل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. تأويل هذا الإغفال غير عسير طبعاً، ليس بالنظر إلى قصور الوكالة في تحقيق الاستباق المعلوماتي الشهير الذي يعرّف وجودها أصلاً حسب برنز، فحسب؛ بل كذلك لأن عشرات الخرافات التي اكتنفت سطوة الاستخبارات الإسرائيلية قد انهارت وافتُضحت جراء العجز عن تكهّن عملية «طوفان الأقصى» خاصة وأنّ التدريبات (الشاقة، المعقدة، المتطورة) قبيل تنفيذها، جرت في مساحة من الأرض استحقت صفة سجن مفتوح السقف، واقع تحت مجاهر الرصد الإسرائيلية والأمريكية الأعلى تقنية وتطوراً.

والحمقى وحدهم، وبرنز ليس في عدادهم غنيّ عن القول، سوف يستبعدون فضيحة العجز عن استباق «طوفان الأقصى» من أي، وربما من كلّ، مبادرات تحديثية يحلم مدير الوكالة باتخاذها لخوض غمار منافسة، حامية الوطيس أغلب الظنّ، مع أجهزة استخبارات شتى، لا تبدأ من الروسية أو الصينية، والأرجح أنها لن تنتهي عند الإيرانية ومَن لفّ لفّها هنا وهناك على امتداد ساحات المنطقة والعالم. جديرة بالاستعادة، هنا، واقعة ذات دلالة بين الوكالة والاستخبارات الإيرانية، تعود إلى عهد غير بعيد؛ تكفلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» بكشف النقاب عنه.

وكانت الوكالة قد اعتمدت مبدأ «داوِها بالتي كانت هي الداء» حين تنبّهت إلى ازدياد أنشطة الأجهزة الإيرانية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، فاخترقتها: ليس من البوّابة المحلية أو الشرق ـ أوسطية أو الإقليمية كما للمرء أن يتوقع، بل عبر وسيلة غير منتظرة هي تفعيل عملاء زعموا الاهتداء إلى الإسلام، بل وأفلحوا في الوصول إلى طهران عن طريق بعثات خاصة نظمتها الحكومة الإيرانية ذاتها لتلقين المهتدين تعاليم الدين في العلن، وتدريبهم على الأعمال الاستخباراتية في السرّ، حسب الرواية الأمريكية بالطبع. المثير أنّ الوكالة، التي تكشّف تقصيرها الفاضح في هزّة 11/9 قبل زمن طويل من غزو بوتين في أوكرانيا و«طوفان الأقصى» في غلاف غزّة، أغلقت المحطة الإيرانية بعد انهيار البرجين لأنّ العجز عن استباق الهزّة كان يقتضي حزم الحقائب على الفور!

وأمّا «الحداثة» التي يتطلع برنز إليها، فقد سبق أن جرّب العالم طرازاً فاضحاً منها خلال عقود الحرب الباردة، بتأسيس «مؤتمر الحرية الثقافية» حزيران (يونيو) 1952، في برلين الغربية، بمبادرة أمريكية؛ فموّل المؤتمر برامج ثقافية لا حصر لها، شمل نطاقُها الجغرافي بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط. ولسوف يُنتظر حتى سنة 1967، حين أُميط اللثام عن هوية المموّل الفعلي للمؤتمر، واتضح أنها المخابرات المركزية الأمريكية. هنا، أيضاً، كانت المداواة خاطئة، لأنّ الدواء أكثر احتواء على السموم من أن يفلح في طمس الهوية الفعلية لـ«نجوم» الوكالة.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس