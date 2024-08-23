المخاوف تتزايد بين السكان مع تصعيد الغارات وأوامر الإخلاء.. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

غزة – “القدس العربي”:

تزداد المخاوف بين سكان مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد صدور أوامر الإخلاء الجديدة لأحياء أخرى من المدينة، خشية من استمرار هذه الأوامر لتهجير جميع أحياء المدينة، على غرار العملية البرية التي نفذها الاحتلال مطلع ديسمبر من العام الماضي، في وقت استمرت فيه الغارات الدامية ضد قطاع غزة، مخلفة عشرات الضحايا.

هجمات تطال النازحين

وتواصلت الهجمات البرية على الأحياء التي هددها جيش الاحتلال بالإخلاء القسري.

وقصفت قوات الاحتلال عدة مناطق في بلدات خزاعة وعبسان والقرارة وبني سهيلا، على وقع عمليات تفجير لمنازل شرق وشمال المدينة.

كما طال القصف المدفعي منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، وأبراج مدينة حمد السكنية، ومناطق قريبة من خيام النازحين في “مواصي” خان يونس.

وفي خان يونس، استمرت لليوم الثاني على التوالي، عمليات نزوح سكان عدة أحياء جديدة في مدينة خان يونس، بناء على تهديدات جديدة أطلقها جيش الاحتلال، طالب فيها سكان تلك المناطق بمغادرتها على الفور، متوعدهم بهجمات عسكرية عنيفة.

أوامر إخلاء

وكان جيش الاحتلال أصدر للمرة الرابعة أمر إخلاء لأحياء جديدة من مدينة خان يونس، خلال العشرة أيام الماضية، وقد طال الأمر الجديد أحياء في منطقة بني سهيلا وحارات الشيخ ناصر، وبربخ، والسطر، ومعن، ومركز المدينة، والمحطة والكتيبة، بعد أن قلص “المنطقة الإنسانية” في المدينة.

ويتخوف سكان خان يونس من توسيع رقعة التوغل البري بشكل أكبر، ليطال جميع مناطق المدينة.

وحسب مؤسسات اغاثية تنشط في غرب خان يونس، فإن الكثافة السكانية، وتكدس الخيام، لم يسبق لهما مثيل منذ بدء الحرب.

وفي مدينة رفح، هاجمت قوات الاحتلال المناطق الحدودية الشرقية، وأطلقت الدبابات الإسرائيلية المتوغلة النار بشكل كثيف على تلك المناطق، كما تعرضت مناطق أخرى وسط وجنوب المدينة، لقصف مدفعي عنيف جدا، وسجل أيضا قيام جيش الاحتلال بنسف عدة مبان تقع في وسط المدينة.

وسقطت القذائف المدفعية على العديد من الأحياء، في وقت لا تزال فيه قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة، تمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى ضحايا القصف.

شهداء وسط القطاع

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطنون في وقت قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة.

كذلك طالت غارات إسرائيلية مناطق شمال مخيم النصيرات، وشرق مخيمي البريج والمغازي، حيث تعرضت مناطق البريج الشرقية لإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية.

وفي دير البلح، استمرت هجمات الاحتلال على المناطق الشرقية، وأخرى على مقربة من وسط المدينة، وهي المناطق التي هدد سكانها بالنزوح القسري.

وفي هذه المدينة يمكن مشاهدة خيام النازحين، تلاصق مباني اسمنتية، بسبب ضيق المساحة المتوفرة لإيواء النازحين.

هجمات عنيفة على غزة

وفي السياق، قامت قوات الاحتلال بشن عدة هجمات على مدينة غزة، وقد أسفرت تلك الهجمات المدفعية والقصف الصاروخي على الحي، عن سقوط عدد من المصابين.

وأطلقت طائرات إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” النار صوب المناطق الجنوبية الشرقية من الحي.

وقصفت كذلك قوات الاحتلال محيط الكلية الجامعية، وكذلك مناطق أخرى في تل الهوا، كما استهدفت حدود حي الزيتون الشرقية والجنوبية.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، كما نفذت غارة جوية على محيط مسجد علي في شارع رقم 8.

وفي الموازاة أيضا، استمرت هجمات جيش الاحتلال على تلك المناطق، على مناطق شمالي القطاع، وقصف الطيران الحربي والمدفعية العديد من الأماكن القريبة من الحدود.

وذكرت طواقم الدفاع المدني أنها أجلت عدة إصابات، جراء قصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بلدة بيت لاهيا.