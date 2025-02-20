المخاوف من رسوم ترامب الجمركية تبقي الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 2955.20 دولار.

وفرض ترامب تعريفات جمركية بعشرة في المئة على الواردات الصينية و25 في المئة على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25 في المئة” إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر أمس الأربعاء أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم، ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25 في المئة – 4.50 في المئة في اجتماعه الشهر الماضي.

ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يصبحوا أكثر يقينا من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

وعادة ما يُنظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.

(رويترز)