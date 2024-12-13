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المخدرات تفتك بالشباب الفنلندي… والإدمان بلغ مستويات “لا تُطاق”

13 - ديسمبر - 2024

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هلسنكي: في شارع مكتظ قرب وسط هلسنكي، يقر كثر بينهم حتى مدمنون التقتهم وكالة فرانس برس بواقع صعب يتمثل في تنامي إدمان المخدرات في فنلندا، خصوصا لدى فئة الشباب.

وقد وصلت هذه الآفة إلى مستوى غير مسبوق، كما يقول رجل في الثلاثينيات عرّف عن نفسه باسم ستيفانو.

وفي عام 2023، سجلت هذه الدولة الاسكندينافية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة 310 حالات وفاة بسبب جرعات زائدة من المخدرات، أكثر من 80% منهم من الرجال، وفق أرقام وكالة الإحصاء الفنلندية.

ويمثل الشباب دون 25 عاما ثلث هذه الوفيات (91 حالة).

وتقول أنوسكا دال ماسو، المسؤولة عن مؤسسة “إيه كلينيك”، وهي منظمة غير حكومية في العاصمة الفنلندية تدعم مدمني المخدرات: “أصبح الوضع لا يطاق”.

وتبدي قلقا بشأن الوصول الوشيك لمواد أفيونية قوية إلى فنلندا، معتبرة أن البلاد ليست مجهزة للتعامل معها.

– أفيونيات قوية –

وتحذر دال ماسو من أن “الفنتانيل يمثل بالفعل مشكلة في إستونيا، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يصل إلى فنلندا” المجاورة.

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان البوبرينورفين، وهو مادة أفيونية قوية تُباع تحت اسم سوبوتكس، إلى جانب الأمفيتامين، من أكثر المخدرات انتشارا في فنلندا، وغالبا ما يتم خلطه بالكحول ومخدرات أخرى، على ما تقول بيركو كريكو، المتخصصة في علم السموم الشرعي في المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية (تي إتش إل).

وتشير كريكو إلى أن “البوبرينورفين يتسبب بأكبر عدد من الوفيات في فنلندا”.

والأسباب وراء هذا الاتجاه متعددة: فقد تغيرت المواقف تجاه المخدرات، وأصبح الحصول على المخدرات القوية أكثر سهولة، وتدهورت الصحة العقلية للشباب.

وبحسب وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUDA)، احتلت فنلندا المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما في عام 2022، بعد سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبورغ.

بين عامي 1992 و2022، ارتفع عدد الفنلنديين الذين جربوا الحشيشة من 6% إلى 29%، بحسب معهد “تي اتش ال”.

ويمكن طلب هذه المواد المخدرة من خلال بضع نقرات على خدمات الرسائل المشفرة، “بالسهولة نفسها لشراء الملابس”، وفق كريكو.

لكن 30% فقط من مستخدمي المواد الأفيونية القوية يخضعون للمراقبة الكافية.

– “من عيادة إلى أخرى” –

تشير مارغريتا هاكينن، كبيرة علماء الفيزياء في معهد “تي اتش ال”، إلى أن النظام الطبي والاجتماعي في فنلندا يفشل في تلبية احتياجات مدمني المخدرات الشباب.

وتقول “يُنقل الناس من عيادة إلى أخرى، حيث يُضطرون في كثير من الأحيان إلى الانتظار لأسابيع قبل الحصول على المساعدة، بدلا من تلقي الرعاية في مكان واحد”.

وتشير هاكينن إلى أنه “قبل عشرين عاما، كانت فنلندا رائدة في مجال الحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات، لكننا اليوم متخلفون عن الدول الأخرى”.

وخصصت الحكومة ما يقرب من 11 مليون يورو لبرنامج من المقرر إطلاقه عام 2025 يهدف إلى تفادي الوفيات المرتبطة بالمخدرات بين الشباب، و7,5 ملايين يورو يهدف إلى تحسين حياة الشباب الذين يعانون من مشاكل إدمان المخدرات والعنف.

يدعو المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية إلى تقنين غرف استهلاك المخدرات (أو ما يُعرف بمراكز الحقن الخاضعة للإشراف)، ذات المخاطر الأدنى، والوصول بشكل أسهل وأسرع إلى المتابعة المناسبة، مع الحد من الوصمة السلبية المرتبطة بإدمان المخدرات.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من الغرف لم يحظ بعد بتأييد سياسي واسع في فنلندا. وفي عام 2022، قدمت أنوسكا دال ماسو التماسا إلى البرلمان الفنلندي، تطالبه فيه بإطلاق مرحلة تجريبية على الأقل. غير أن الحكومة الفنلندية اليمينية لم تعلّق بعد على هذا الموضوع.

ويتسم الوضع بطابع عاجل، فقد ظهرت بالفعل مخدرات أقوى في الدولة الاسكندينافية مثل الفلاكا، وهي مادة اصطناعية ذات تأثير نفسي تتسبب بنوبات ذهانية وهلوسة.

ويبدي كريستا وأوسكو، وهما شخصان لهما تاريخ طويل من الإدمان، شعورا بالقلق.

يقول أوسكو “نشعر بالصدمة عندما نرى الحالة التي ينتهي إليها الناس (المدمنون). يحرم (مخدر فلاكا) المتعاطين من كل شيء عزيز عليهم، ومن كل ما يحبونه”.

(أ ف ب)

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  1. يقول وجدي:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:38 ص

    سكان بلدان سكوندينافيا كلهم فيهم الكأبة و كلهم عندهم مشاكل نفسية .كل هاد الفئة تعرفت عليهم في هولندا من قبل و عندهم نفس المشاكل .

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 10:45 ص

      صحيح جدا جدا 🤓

  2. يقول عوض:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 11:13 ص

    دول الثراء و الرفاهية وصل سكانها لدرجة الاشباع في كل شيء ، و لم يتبقى أمامهم الا تجربة الإدمان

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  3. يقول الصحراوي المغربي:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 9:01 ص

    لماذا يتبجح الغربيون بان سكان هذه الدول هم الاكثر سعادة على الإطلاق؟ عن اي سعادة يتحدثون؟ هل لاحظتم كيف يغمطون الحقائق؟ مع ان المنصفين منهم يصرح بان سكان غرة هم أكثر الناس سعادة لانهم في حصار شديد وشظف العيش وتلقاهم في ابتسام وسرور دائم.

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  4. يقول سفيان:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 5:29 ص

    سبب هذا كله هو الابتعاد عن الله

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