المخرجة المغربية جيهان البحار: فيلم «على الهامش» محاولة لإيصال أصوات المهمشين… والجوائز ليست الهدف النهائي

الرباط ـ «القدس العربي»: تستقبل القاعات السينمائية المغربية فيلم «على الهامش» للمخرجة جيهان البحار بداية من 11 الشهر الحالي، في إطار جولة سينمائية تهدف إلى تقديم هذا العمل السينمائي الذي حاز جوائز مهمة في مهرجانات مختلفة، للجمهور المغربي.

وأوضح بيان في الموضوع تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن فيلم «على الهامش» عمل يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء، ويعالج قضايا اجتماعية حساسة، إذ يسرد قصص شخصيات تعيش على هامش المجتمع وتطمح لتحقيق أحلامها في مواجهة الصعاب، وتعيش قصص حب، فتتقاطع مصائرها بشكل غير متوقع.

وقالت مخرجة الفيلم جيهان البحار، في تصريح لـ «القدس العربي» إن «أفضل فترة في حياة أي عمل فني هي تلك اللحظة التي يلتقي فيها مع الجمهور» وأضافت موضحة، أنه بالنسبة إليها «فإن فيلم (على الهامش) سيعيش تلك اللحظة الحاسمة في 11 أيلول/ سبتمبر الحالي، عندما يتاح له اللقاء مع عشاق السينما في القاعات السينمائية» واعتبرت المخرجة أن «هذا اللقاء هو مرحلة التماهي التي تجعل كل الجهود التي بذلناها، وكل الصعوبات التي واجهنا خلال فترة الاشتغال على الفيلم تهون، لأن النتيجة كانت شافية وكافية».

وأبرزت المخرجة أن الاشتغال على فيلم «على الهامش» كان خلال فترة وباء كورونا، مؤكدة انها «تجربة فريدة ومليئة بالتحديات، واضطررنا للتكيف مع ظروف غير مسبوقة، حيث كان علينا الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة وضمان سلامة فريق العمل مع الحفاظ على جودة الإنتاج والإبداع».

وحسب جيهان البحار، فإن «هذه التجربة الصعبة أعطت للفيلم طابعا خاصا وجعلتنا أكثر ارتباطا بالمواضيع التي نتناول، وهو ما أعتقد أنه ظهر جلياً في النتيجة النهائية».

وعن الجوائز التي حصدها الفيلم، قالت جيهان البحار: «صحيح أنها تعد إنجازاً كبيراً وحافزاً لنا جميعاً، إلا أنها ليست الهدف النهائي، لأن الفيلم صنع في الأساس للجمهور، وهو يمثل محاولة لإيصال أصوات المهمشين الذين يعيشون على هامش المجتمع، وغالباً ما يتم تجاهلهم في وسائل الإعلام التقليدية» وعبّرت عن أملها في «أن يكون الفيلم محفزاً للنقاش والتواصل حول هذه القضايا المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الناس الذين يحتاجون لمن يعبر عنهم ويوصل قصصهم إلى المجال العام».

وتوقعت المخرجة نفسها أن «يكون استقبال الجمهور للفيلم إيجابياً، حيث إن القصة التي يرويها تمس مشاعر الناس وتلامس واقعهم اليومي» مبرزة أن «تفاعل الجمهور هو المقياس الحقيقي لنجاح أي عمل فني، وهو ما يجعلنا كمخرجين ومبدعين نشعر بالرضا والفخر بما قدمناه» وعبرت عن أملها في «أن يكون فيلم (على الهامش) أكثر من مجرد فيلم، بل أن يكون نافذة على حياة الأشخاص الذين يقبعون في زوايا المجتمع المظلمة، وأداة للتواصل معهم وإبراز معاناتهم وآمالهم».

وختمت جيهان البحار تصريحها لـ «القدس العربي» بالتأكيد على أنه «سيكون لكل مشاهد تفسيره الشخصي للفيلم، وهذا بالضبط ما نطمح إليه أن يكون (على الهامش) محفزاً للتفكير والتأمل، وأن يساهم في فتح حوار حول القضايا التي يطرح، وأعتقد أن لقاء الفيلم مع الجمهور سيمنحه الحياة والمعنى الحقيقي، وهو ما ننتظره بفارغ الصبر».

وجمع الفيلم في دور البطولة عددا من الممثلين المغاربة أمثال ماجدولين الإدريسي وعزيز دادس وهند بنجبارة وخليل أوباعقى وفاطمة الزهراء بناصر وعبد اللطيف شوقي وغيرهم.

وأشار البيان إلى المخرجة جيهان البحار بالتعاون مع السيناريست نادية كمالي مروازي، تمكنتا من كتابة فيلم يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء، مما أضفى عليه طابعاً متميزا، حيث استلهمتا الشخصيات والحكايات من قصص واقعية، واستندتا إلى مقاطع شعرية راقية تعبر عن الحب والإنسانية، مقتبسة من كتاب «النبي» لجبران خليل جبران.

وقد جرى تصوير الفيلم خلال فترة الحجر الصحي، مما أضاف تحديات إنتاجية ولوجستية للفريق، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يوضح البيان، تمكن فريق العمل من تقديم فيلم حاز مجموعة من الجوائز في مهرجانات مختلفة حول العالم، وهي جائزة أفضل فيلم أجنبي بمهرجان سوهو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم المغاربي في أرليم بهولندا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان نابولي الدولي في إيطاليا، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان ساليرنو الإيطالي في دورته الـ 77، وفي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة 2023 ضمن بانوراما السينما المغربية، وغيرها من المحافل السينمائية الدولية.

جذير بالذكر أن جيهان البحار واحدة من المخرجات المغربيات اللواتي بصمن على مسيرة سينمائية مميزة، وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء، اشتغلت في التلفزيون كسيناريست ومخرجة، وبعد محطات لتعميق التكوين داخل وخارج المغرب في التخصصات الحيوية للصناعة الفيلمية، أطلت في 2006 من خلال فيلمها القصير الأول «شيفت زائد حذف» الذي توج في مجموعة من المهرجانات المغربية والدولية، بينها جائزة السيناريو في الدورة الثامنة لمهرجان بيروت الدولي.

ويبقى فيلم « الروح التائهة» نقطة ضوء بارزة في مسيرة المخرجة جيهان البحار، بعد ما توج في «المهرجان الوطني للفيلم» في طنجة بجائزة النقد وجائزة أحسن سيناريو. وأعقب هذه المحطة الناجحة فيلم قصير آخر بعنوان «الفصل الأخير» الذي كرّس موهبة إخراجية واعدة بررت ترقب النقاد وعشاق السينما لأولى مغامرتها «في بلاد العجائب» فيلمها السينمائي الطويل الأول، ثم «على الهامش» فيلمها السينمائي الطويل الثاني.